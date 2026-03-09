CaixaBank concedeix 784 milions d'euros a empreses gironines durant el 2025
L’entitat assegura que va formalitzar 5.029 operacions de crèdit, un 18% més que l’any anterior
CaixaBank va destinar el 2025 un total de 784 milions d’euros al finançament d’empreses de les comarques gironines, segons dades fetes públiques per la mateixa entitat. La xifra representa un augment del 9% respecte de l’any anterior.
Aquest volum de finançament es va concretar en 5.029 operacions de crèdit, un 18% més que el 2024. Segons CaixaBank, els recursos es van adreçar principalment a cobrir necessitats de liquiditat i a inversions vinculades al creixement de petites, mitjanes i grans empreses de la demarcació.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, afirma que el teixit empresarial gironí destaca per “la fortalesa i capacitat de creixement” i el va definir com a “motor fonamental del desenvolupament econòmic de la regió”. També assegura que “el suport de CaixaBank no es limita al finançament: els nostres gestors treballen de forma propera amb les empreses per entendre els seus reptes i oferir solucions a mida i un acompanyament integral”.
A Girona, CaixaBank disposa de cinc centres i oficines especialitzades en empreses. Segons l’entitat, aquests espais ofereixen atenció específica i assessorament a clients del segment empresarial. En el conjunt de l’Estat, CaixaBank indica que té 212 centres d’empresa i més de 2.000 professionals especialitzats. També remarca la seva activitat en àmbits com el finançament de pimes, el comerç exterior, la tresoreria, el turisme, el negoci immobiliari i l’agroalimentari.
