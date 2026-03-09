ENIER aplega un centenar de persones per celebrar el seu 75è aniversari
En l'acte es van reconèixer extreballadors i empreses vinculades a la trajectòria de la firma
REINE SA, propietària de la marca ENIER, va celebrar divendres el seu 75è aniversari en un acte al Mas Solà de Santa Coloma de Farners. La companyia, amb seu productiva a Sarrià de Ter, té una facturació anual de 7 milions d’euros i una plantilla d’una seixantena de treballadors.
A la commemoració hi van assistir prop d’un centenar de persones entre treballadors, accionistes, membres del consell d’administració i col·laboradors. També hi van participar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; l’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
Durant l’acte es va presentar un llibre commemoratiu sobre la trajectòria de l’empresa, des dels seus inicis fins a l’actualitat, amb un recull de fotografies de diferents etapes. La celebració també va incloure el lliurament de reconeixements a persones i empreses vinculades a la història de la companyia.
Els guardons van ser per a Joaquim Moret Sau, treballador de l’empresa durant més de 45 anys; Tecinsas, dedicada a instal·lacions de muntacàrregues i ascensors a Barcelona i Girona; Fornós Lladó, distribuïdora d’ENIER, i Xavier Navarro, gerent de la companyia entre 2015 i 2025.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries