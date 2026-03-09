Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ENIER aplega un centenar de persones per celebrar el seu 75è aniversari

En l'acte es van reconèixer extreballadors i empreses vinculades a la trajectòria de la firma

Membres del consell d'administració d'ENIER.

Redacció

Santa Coloma de Farners

REINE SA, propietària de la marca ENIER, va celebrar divendres el seu 75è aniversari en un acte al Mas Solà de Santa Coloma de Farners. La companyia, amb seu productiva a Sarrià de Ter, té una facturació anual de 7 milions d’euros i una plantilla d’una seixantena de treballadors.

L'empresa ENIER celebra els 75 anys en un acte institucional a Santa Coloma de Farners.

A la commemoració hi van assistir prop d’un centenar de persones entre treballadors, accionistes, membres del consell d’administració i col·laboradors. També hi van participar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; l’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.

Durant l’acte es va presentar un llibre commemoratiu sobre la trajectòria de l’empresa, des dels seus inicis fins a l’actualitat, amb un recull de fotografies de diferents etapes. La celebració també va incloure el lliurament de reconeixements a persones i empreses vinculades a la història de la companyia.

Els guardons van ser per a Joaquim Moret Sau, treballador de l’empresa durant més de 45 anys; Tecinsas, dedicada a instal·lacions de muntacàrregues i ascensors a Barcelona i Girona; Fornós Lladó, distribuïdora d’ENIER, i Xavier Navarro, gerent de la companyia entre 2015 i 2025.

TEMES

