La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
La Fageda podrà ampliar la seva oferta de productes i assegurar la continuïtat del projecte social, que dona feina a persones amb discapacitat
El projecte social la Fageda ha fet una inversió de 4,2 milions d'euros en nova maquinària a la fàbrica de làctics que té a Santa Pau, a la Garrotxa, que servirà per diversificar la producció i "sobretot" ampliar els llocs de treball, per a persones amb discapacitat. Amb la nova tecnologia, la Fageda podrà elaborar nous productes "que demanda el mercat" i que fins ara no fabricava. La directora, Sílvia Domènech, explica que sense aquesta inversió "es posava en risc el projecte", ja que arran de la pandèmia van veure caure les vendes i estaven tornant unes inversions anteriors. Dels 4,2 milions, 2,5 els aporta el Departament d'Empresa que destaca el component social de la Fageda i que amb la inversió "hi guanya tothom".
La nova línia de producció que ha incorporat la Fageda a la planta de Santa Pau servirà perquè "la primera empresa de productes làctics amb seu a Catalunya" sigui més competitiva al mercat. I és que d'aquí a dues setmanes, la marca presentarà a la fira Alimentària de Barcelona una nova línia de productes que, fins ara, no podia elaborar perquè no tenia la maquinària per fer-ho.
Però la inversió també serveix, de retruc, per assegurar els llocs de feina a les 387 persones que treballen en aquest projecte social amb activitat d'empresa, 167 de les quals tenen alguna discapacitat. De fet, la directora general de la Fageda, Sílvia Domènech, reconeix que "el projecte estava en risc" i recorda que la part social fa que les decisions econòmiques que es prenen siguin "tenses".
Per exemple, Domènech destaca que podrien estalviar-se molts sous de personal si incorporessin més maquinària, però després "es perdria el component social imprescindible de la Fageda". En canvi, amb la inversió nova, calculen que podran contractar una desena de persones més.
El problema, explica la directora general de la Fageda, es va detectar en veure que s'incrementaven "d'una manera insostenible" el preu de les matèries primeres i s'arrossegava, a més, una caiguda de les vendes durant la pandèmia, amb el pagament d'inversions anteriors.
Tot plegat va fer trontollar l'estructura, però amb aquesta inversió s'ha garantit "que la Fageda pugui perdurar, mantenint la qualitat dels productes i, sobretot, sense retallar cap lloc de feina".
El pla d'inversions, que s'ha desplegat durant dos anys i mig, ha inclòs l'adquisició d'aquesta maquinària -especialment tancs de barreja- i fer obres d'adequació en diversos sectors de la planta. Tot plegat amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de productes, especialment en la gamma de iogurts, la principal especialització de la marca.
"Hi guanya tothom"
Dels 4,2 milions d'euros d'inversió que s'ha fet per poder fer realitat aquesta nova línia de productes, 2,5 els ha aportat el Departament d'Empresa i Treball, a través del programa Invess-Treball Protegit.
En aquest sentit, el conseller del ram, Miquel Samper explica que amb aquesta inversió "tothom hi guanya i sense fissures". "Hi guanyem els servidors públics perquè sabem que tenim un servei que fa el que volem fer amb les persones, les famílies que saben que tenen els familiars treballant i que estan cuidats.", remarca Samper.
En aquest mateix sentit s'expressa el director general d'Economia Social i Cooperativisme, David Bonvehí, destaca que el retorn és molt més gran que l'aportació que fa inicialment el Govern. "Molts cops es fa un discurs barat de dir que la partida és molt gran i no ho és. Aquesta partida és molt més econòmica que no pas que si aquestes persones haguessin de rebre unes prestacions", ha remarcat Bonvehí.
