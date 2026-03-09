La garrotxina Resol crea un sistema amb IA per millorar la fabricació de cadires de plàstic
L’empresa de les Preses desenvolupa una tecnologia de visió artificial amb el suport d’ACCIÓ i Eurecat per reforçar el control de qualitat i reduir el rebuig de producció
L’empresa garrotxina Resol, dedicada al disseny i la fabricació de mobiliari d’exterior, ha desenvolupat una tecnologia basada en intel·ligència artificial per reforçar el control de qualitat en el procés de fabricació de cadires de plàstic. La companyia, amb seu a les Preses, ha creat un sistema que empra visió artificial per avaluar els mobles fabricats i supervisar el procés productiu.
El projecte s’ha impulsat en el marc del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), liderat per ACCIÓ, del Departament d’Empresa i Treball, i ha rebut un ajut de 60.000 euros. La iniciativa s’ha desenvolupat en col·laboració amb el centre tecnològic Eurecat, que ha participat en el disseny del sistema i en la validació de la seva eficàcia com a solució escalable de control de qualitat industrial.
La tecnologia desenvolupada per Resol és capaç de detectar defectes en les mides, el pes i l’aspecte superficial de les cadires. Entre altres, pot identificar variacions en el color del material, imperfeccions o defectes derivats del procés d’injecció del plàstic. El sistema funciona amb càmeres 2D i 3D i un sistema de control propi que permet visualitzar els resultats i analitzar les dades obtingudes.
Reduir el consum de materials
Segons l’empresa, aquesta solució ha de permetre reduir el consum de materials i introduir millores en la productivitat i l’eficiència operativa. Al mateix temps, la companyia preveu disminuir de manera considerable el rebuig de producció. Resol ja ha començat a validar aquesta tecnologia en la fabricació de la línia de cadires que comercialitza per a terrasses de bars i altres negocis que utilitzen mobiliari d’exterior.
El director industrial i d’innovació de Resol, Miguel Pérez, assegura que el projecte "ens ha permès accelerar la innovació per desenvolupar productes cada cop més sostenibles i, alhora, millorar els nostres processos productius". Pérez destaca que "la incorporació de la visió artificial està sent clau per enfocar la industrialització de Resol d’una manera molt més eficient i eficaç, ja que el nostre objectiu final és aplicar aquesta tecnologia a les principals línies productives de l’empresa".
Fundada l’any 1961, Resol és una empresa especialitzada en el disseny i la fabricació de mobiliari del sector del plàstic. Actualment, compta amb una plantilla de 230 treballadors, va facturar 40 milions d’euros el 2024, disposa de dues filials internacionals als Estats Units i Mèxic i exporta els seus productes a més de 100 països. La companyia forma part del hòlding empresarial Brand Corner.
