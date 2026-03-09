Preparació financera davant d’emergències i conflictes
Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
El banc central subratlla que tenir una mica d’efectiu millora la resiliència davant d’apagades, ciberatacs o crisis que bloquegin els sistemes electrònics de pagament
Marcos Rodríguez
En un context marcat per l’escalada del conflicte entre l’Iran i els Estats Units, el Banc Central Europeu (BCE) recorda la importància dels diners en efectiu, malgrat la seva forta aposta per l’euro digital. I és que la dependència total del pagament digital té un punt feble: quan la tecnologia cau, els diners poden esdevenir inaccessibles.
En aquest context, el BCE ha recordat la utilitat de mantenir una petita reserva de diners en efectiu a casa com a xarxa de seguretat davant d’emergències. No es tracta d’alarmisme ni d’una ordre formal, sinó d’una recomanació basada en experiències reals recents.
El missatge és senzill: l’efectiu no depèn d’internet, servidors ni electricitat. En cas d’un conflicte greu que provoqui una apagada prolongada, un ciberatac o una incidència tècnica que impedeixin utilitzar targetes, mòbils o transferències, els bitllets continuen permetent comprar béns essencials. El BCE recull aquesta idea en una anàlisi sobre el paper dels diners físics en diferents crisis, on constata que, quan els sistemes fallen, els ciutadans tendeixen a recórrer a l’efectiu.
L’advertiment encaixa amb altres senyals de l’entorn financer. En els darrers mesos, les autoritats europees han insistit a reforçar la resiliència operativa del sistema bancari davant de riscos tecnològics i geopolítics. En aquest escenari, disposar d’efectiu per a despeses bàsiques durant un període curt es considera una mesura prudent de preparació domèstica, comparable a tenir llanternes o aigua embotellada.
Quants diners en efectiu i per a quines situacions
El BCE no imposa una xifra obligatòria per a tots els ciutadans de l’eurozona. Tanmateix, sí que esmenta recomanacions ja vigents en diversos països europeus que suggereixen mantenir entre 70 i 100 euros per persona per cobrir necessitats essencials durant unes 72 hores. És un llindar orientatiu pensat per a compres bàsiques si els pagaments electrònics queden temporalment fora de servei.
L’organisme europeu dona suport a aquesta recomanació amb precedents concrets, com episodis d’inestabilitat financera, crisis sanitàries, conflictes geopolítics i fallades elèctriques en què va augmentar la demanda de bitllets. El patró es repeteix: en contextos d’incertesa, l’efectiu actua com a mitjà de pagament de suport i aporta tranquil·litat a llars i comerços.
Mantenir la calma
Convé subratllar que no significa aquest avís. No és un senyal que s’hagi de produir una guerra ni un col·lapse imminent, tampoc una invitació a retirar estalvis del banc. El mateix BCE defensa un ecosistema de pagaments on conviuen solucions digitals avançades amb els diners en metàl·lic, precisament per evitar punts únics de fallada.
En termes pràctics, la recomanació apunta a la gestió del risc quotidià. Igual que diversificar estalvis redueix l’exposició financera, combinar mitjans de pagament millora la capacitat de resposta davant d’imprevistos. Tenir una mica d’efectiu a casa no substitueix la banca digital, però sí que pot marcar la diferència quan l’electrònic, senzillament, no funciona.
