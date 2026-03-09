El preu del petroli es dispara un 17% i voreja els 110 dòlars després de l'escalada al Pròxim Orient
El barril Brent puja aquesta nit davant el temor d’interrupcions del subministrament en plena guerra entre els Estats Units, Israel i l’Iran
La incertesa sobre el pas d’Ormuz sacseja el sector energètic
Sabina Feijóo Macedo
El preu del petroli s’ha disparat aquest dilluns en els mercats internacionals després de la mort del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, en plena escalada militar al Pròxim Orient. El barril Brent, referència a Europa, ha arribat als 109,03 dòlars, amb una pujada del 17,63%, mentre que els futurs del cru nord-americà WTI superen els 105 dòlars.
Si el Brent consolida aquests nivells, el petroli se situaria en màxims no vistos des de la crisi energètica del 2022, provocada per la guerra entre Rússia i Ucraïna.
La forta pujada del cru reflecteix el nerviosisme dels mercats davant una possible interrupció del subministrament mundial, en un moment de màxima tensió geopolítica després dels atacs dels Estats Units i Israel contra objectius a l’Iran i l’assassinat del líder suprem iranià.
En aquest context, els països del G7 estan estudiant la possibilitat de recórrer a les reserves estratègiques de petroli, tal com han confirmat fonts de l’executiu francès a poques hores que es faci una reunió per videoconferència dels ministres de Finances dels set països més rics per abordar les conseqüències econòmiques de la guerra.
Es tracta de reserves que tenen la capacitat de proveir el consum de petroli equivalent a 90 dies i que pertanyen als membres de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), entre els quals hi ha els del G7. L’AIE va indicar aquest cap de setmana que segueix «de prop» la situació a l’Orient Mitjà, «incloses les possibles repercussions de qualsevol interrupció del flux d’energia a través de l’estret d’Ormuz», que l’Iran ha tancat de fet al trànsit marítim des del començament de la guerra.
L’organització va recordar que per l’estret d’Ormuz circula al voltant del 25% del petroli que es consumeix al món i el 20% de les exportacions de gas natural liquat.
En aquesta videotrucada, consideraran un possible alliberament d’entre 300 i 400 milions de barrils, cosa que representa fins al 30% de les reserves d’emergència de l’AIE, que és del voltant de 1.200 milions de barrils.
Temor d’una escalada en el conflicte
Els analistes assenyalen especialment el risc per al trànsit de petroli a l’estratègic estret d’Ormuz, una de les principals artèries energètiques del planeta, per on circula aproximadament una cinquena part del cru que es comercialitza al món.
«El caos al mercat petroler es podria intensificar si la guerra a l’Iran continua interrompent el trànsit per l’estret, per on passen uns 20 milions de barrils diaris», assenyalen els analistes de la companyia d’inversió XTB.
Segons adverteixen, cada dia addicional d’interrupció del trànsit augmenta la pressió sobre els preus, i en aquest escenari no hi ha un sostre clar per al petroli a curt termini. Si els principals països consumidors no recorren a les seves reserves estratègiques, el preu del cru podria superar els 120 dòlars per barril aquesta mateixa setmana.
Incertesa política a l’Iran
La reacció dels mercats coincideix a més amb el relleu a la cúpula del règim iranià després de la mort de Khamenei. L’Assemblea d’Experts ha nomenat nou líder suprem el seu fill, Mojtaba Khamenei, considerat un clergue de línia dura amb forts vincles amb la Guàrdia Revolucionària.
El nomenament busca garantir la continuïtat del règim en plena guerra amb els Estats Units i Israel, però també incrementa la incertesa sobre l’evolució del conflicte i el seu impacte en els mercats energètics.
Els operadors temen que una escalada militar pugui afectar infraestructures petroleres o el transport marítim al golf Pèrsic, cosa que provocaria una reducció de l’oferta mundial de cru i pressionaria encara més els preus.
La producció regional se’n comença a ressentir
La tensió ja està afectant la producció energètica de la regió. Els Emirats Àrabs Units i Kuwait han començat a reduir la producció a mesura que s’esgoten les reserves disponibles, mentre que la producció de l’Iraq hauria caigut fins a un 60%.
De fet, segons recorden des d’XTB, el volum de subministrament interromput en aquests països supera fins i tot el pic de pèrdua de cru rus que el mercat va arribar a témer en els primers mesos de la guerra a Ucraïna.
En aquest context, els analistes remarquen que el risc ja no es limita a un possible tancament de l’estret d’Ormuz, sinó que apunta a una interrupció més àmplia del subministrament energètic a tot el golf Pèrsic.
Àsia, la regió més afectada
En aquest escenari, Àsia és la regió més vulnerable. Aproximadament el 90% del petroli que travessa l’estret d’Ormuz té com a destí Àsia, mentre que prop del 82% del gas natural liquat exportat des de Qatar i els Emirats Àrabs Units també es dirigeix a compradors asiàtics.
La Xina és el principal receptor d’aquests fluxos, amb prop del 38% del petroli transportat per Ormuz, seguida per l’Índia amb un 15%, Corea del Sud amb un 12% i el Japó amb un 11%.
En el cas del Japó i Corea del Sud, més del 60% de les seves importacions de petroli depenen d’aquesta ruta, cosa que els converteix en els països més exposats a una interrupció prolongada del subministrament.
