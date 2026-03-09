La venda de cotxes segona mà a Girona cau un 10% en els dos primers mesos de l'any
El sector suma 5.596 operacions en els dos primers mesos de l'any
Després d'arrencar l'any a la baixa, el mercat automobilístic gironí no remunta al febrer i continua amb registres per sota dels assolits l'any passat. En els dos primers mesos de l'any s'han venut 5.596 turismes d'ocasió a la província, un 10% menys que fa un any, segons les darreres dades publicades per les patronals del sector Ganvam i Faconauto.
Només al febrer, el sector va tancar un total de 2.986 compravendes de cotxes de segona mà a les comarques gironines, un 3,7% menys que al segon mes del passat 2025, segons les últimes estadístiques.
Més de 24.000 operacions
Al conjunt de Catalunya, el mercat de turismes i totterrenys d’ocasió va registrar 24.577 unitats venudes al febrer, cosa que suposa un descens del 3,6% respecte del mateix mes de l’any anterior. En l’acumulat de l’any, el mercat català suma 46.205 unitats, amb una lleugera caiguda del 0,4%. A escala estatal es van registrar 177.150 operacions al febrer, amb un creixement de l’1,3%, mentre que l’acumulat anual cau un 2,9% fins a les 337.860 unitats. D’aquesta manera, a Espanya, per cada vehicle nou se’n venen 1,8 d’usats.
Entrant en detall en l’anàlisi per antiguitat, els models de menys d’un any van ser els que més van créixer, amb un augment del 43,2%. En aquest sentit, la renovació de flotes de les empreses de lloguer per fer front a la campanya turística de Setmana Santa va permetre injectar models seminous a l’oferta del mercat d’ocasió, fet que explica que sigui el canal de les empreses de lloguer de vehicles el que va registrar més operacions al febrer, amb una pujada de gairebé el 46%, segons detallen les patronals en un comunicat.
Per contra, les vendes dels models més antics van registrar un comportament negatiu. En concret, els models de més de 15 anys —tot i que continuen concentrant quatre de cada deu vendes— van retrocedir gairebé un 2% i acumulen una caiguda de gairebé el 5% en el que portem d’any.
Per a les patronals del sector, el comportament del mercat indica que, si es complís el mandat de la Llei de Mobilitat Sostenible, incentivant la retirada de la circulació dels vehicles més antics i contaminants i donant suport al canvi cap a models de fins a cinc anys, no només es contribuiria a accelerar l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions, sinó també a "reduir l’antiguitat mitjana del parc, amb l’important benefici que això suposa per a la seguretat viària".
