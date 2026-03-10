La Garrotxa lidera un projecte per consolidar un model turístic de "baix impacte"
Un total de 31 empreses han participat en una iniciativa de diagnosi ambiental
Turisme Garrotxa lidera un projecte per consolidar un model turístic de "baix impacte". L'ens ha presentat aquest dimarts la iniciativa pilot de diagnosi ambiental que analitza diferents indicadors ambientals de les empreses turístiques de la comarca amb l’objectiu de continuar avançant cap a un model turístic cada vegada més sostenible i alineat amb la conservació del territori. Hi participen 31 empreses turístiques de la Garrotxa, acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), i ha permès analitzar aspectes com la petjada de carboni, la petjada hídrica i la relació amb el capital natural.
El treball ofereix una "radiografia ambiental" del sector i aporta coneixement per reforçar la presa de decisions estratègiques i continuar avançant cap a un model turístic "regeneratiu" i que aporti "un retorn positiu cap al territori".
Cada empresa participant ha rebut un informe personalitzat amb propostes concretes per reduir emissions, optimitzar el consum de recursos i reforçar la protecció dels ecosistemes. Paral·lelament, el projecte planteja actuacions col·lectives orientades a la regeneració territorial i a la millora del capital natural, amb la voluntat d’implicar tant el teixit empresarial, com els visitants i la ciutadania.
