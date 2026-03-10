Liquats Vegetals dispara les vendes de YoSoy: la marca creix un 77% des del 2018 i arriba als 36,8 milions d'euros
La companyia eleva la facturació total fins als 95 milions d'euros
La marca pròpia de Liquats Vegetals, YoSoy, empresa amb seu a Viladrau, ha tancat el 2025 amb una facturació de 36,8 milions d’euros, una xifra que representa un creixement del 77% respecte al 2018, quan va registrar vendes per valor de 20,8 milions. En comparació amb el 2024, quan la marca va facturar 33,7 milions, YoSoy ha augmentat la facturació un 9,2%
Pel que fa al conjunt de l’empresa, Liquats Vegetals ha elevat la facturació global fins a prop de 95 milions d’euros, per sobre dels 93 milions que va assolir el 2024. L'empresa exporta a més de 40 països i el negoci exterior representa el 22% de la facturació total de la firma.
