Girona arrenca l’any amb més de 200 noves empreses
Durant el primer mes del 2026 es van dissoldre 148 societats mercantils a la província
La província de Girona ha començat el 2026 amb 206 noves societats mercantils constituïdes durant el mes de gener, una xifra que torna a situar el territori per sobre del llindar de les 200 empreses de nova creació. Les dades suposen una millora respecte del mateix mes de l’any passat, quan se’n van crear 182, i també superen lleugerament les del 2024, que es van situar en 202.
Els 206 nous negocis converteixen aquest gener en el millor inici d’any des del 2016, quan a la demarcació es van constituir 233 societats. Dins de la sèrie disponible de l'INE, només el 2008 i el 2016, amb 242 i 233 societats, respectivament, presenten una xifra superior a la d’aquest 2026.
En paral·lel, el gener també es va tancar amb 148 societats dissoltes a la demarcació de Girona. La xifra és superior a la del mateix mes del 2025, quan se’n van dissoldre 133, i també a la del 2024, amb 144. De fet, és el volum de dissolucions més alt en un mes de gener des del 2013, quan se’n van registrar 153. Tot i això, el balanç entre empreses creades i empreses dissoltes continua sent positiu, amb un saldo de 58 societats.
Pel que fa al tipus d’empreses creades, les dades reflecteixen que totes les noves societats constituïdes al gener van ser societats limitades (SL). Aquestes concentren un volum total de 7,4 milions d’euros de capital subscrit en aquest inici d’any.
