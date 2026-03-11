Palamós acollirà una jornada sobre l’ús de la intel·ligència artificial a les empreses
La trobada es farà el 19 de març a l’Espai del Peix i inclourà una ponència, una taula rodona i un espai de networking
La Cambra de Comerç de Palamós i l’Ajuntament de Palamós organitzen el dijous 19 de març una jornada sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’empresa. La sessió, titulada “Kit Digital – Intel·ligència Artificial al servei de l’empresa: casos reals d’ús diari a l’empresa”, es farà de 10 a 13 hores a l’Espai del Peix, en format presencial i gratuït.
L’acte s’adreça a empreses i professionals interessats a conèixer usos pràctics de la intel·ligència artificial en l’activitat diària i el seu impacte en processos com l’organització interna, la gestió o la presa de decisions.
El ponent principal serà Genís Roca, especialista en transformació digital, que oferirà una intervenció centrada en l’aplicació de la intel·ligència artificial en l’entorn empresarial i en les possibilitats que obre aquesta tecnologia per a les organitzacions.
La jornada també inclourà una taula rodona moderada per Miquel Cuaranta, amb la participació de representants d’empreses del territori que ja fan servir eines d’intel·ligència artificial en el dia a dia. Hi intervindran Simon Casanovas, director i gerent d’Empordàlia; Joan Lluís, copropietari i gestor de l’Hotel Aiguaclara, i Anna Sánchez, sòcia i gerent de Galan Tèxtil.
A la sessió també hi participarà Emilio Navarro, especialista en solucions d’intel·ligència artificial de l’agent digitalitzador Kit Digital Lynkoo, que exposarà opcions d’implementació d’aquestes eines a les empreses.
La benvinguda anirà a càrrec del regidor de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Mercats de Palamós, Antoni Bachiller, mentre que la cloenda la farà el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. La jornada es tancarà amb un espai de networking entre empreses i professionals assistents. Aquesta iniciativa vol posar sobre la taula experiències concretes d’ús de la intel·ligència artificial i acostar aquesta tecnologia al teixit empresarial local en un context marcat per la digitalització.
