Transgourmet obre vuit supermercats franquiciats en els dos primers mesos del 2026
Les noves obertures corresponen a quatre establiments Kuups, tres Suma i un Spar, amb una superfície comercial conjunta de més de 1.600 metres quadrats
Transgourmet Ibèrica ha inaugurat vuit supermercats franquiciats entre gener i febrer d’aquest any. Les noves obertures corresponen a quatre establiments Kuups, tres Suma i un Spar, i sumen una superfície comercial total de 1.641 metres quadrats.
Els quatre supermercats Kuups s’han obert al País Valencià a través de la societat Nuditrans, creada arran de l’aliança amb Nudisco. Dos dels establiments són a la província d’Alacant i dos més, a la de València. Pel que fa a la marca Suma, Transgourmet ha posat en marxa tres noves botigues: dues a Andalusia, a les províncies d’Almeria i Màlaga, i una altra a Catalunya, a la demarcació de Tarragona.
L’obertura del supermercat Spar s’ha fet a la demarcació de Barcelona i forma part de l’acord estratègic entre Transgourmet i el grup de distribució Llobet. Segons la companyia, aquesta obertura marca la represa de l’expansió de l’ensenya Spar a la Catalunya Central, on opera amb llicència d’explotació.
Transgourmet assegura que manté aquest 2026 l’estratègia de creixement en el segment del comerç de proximitat i conveniència dins l’àrea de retail. La companyia afirma que prioritza el desenvolupament de les franquícies per davant del volum d’obertures.
Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, forma part del grup suís Transgourmet, integrat al grup Coop. A Espanya disposa de set plataformes de distribució i d’una xarxa d’uns 700 supermercats sota les marques Suma, Proxim, Spar i Kuups, a més de més de 2.500 clients independents. En l’àmbit de l’hostaleria, l’empresa opera amb 73 centres cash&carry, 29 gasolineres GM Oil, una xarxa de 400 comercials de food service i una flota de més de 300 vehicles de repartiment.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica