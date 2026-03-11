Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transgourmet obre vuit supermercats franquiciats en els dos primers mesos del 2026

Les noves obertures corresponen a quatre establiments Kuups, tres Suma i un Spar, amb una superfície comercial conjunta de més de 1.600 metres quadrats

Interior d'un dels nous supermercats de Transgourmet.

Interior d'un dels nous supermercats de Transgourmet. / Transgourmet Ibèrica

Redacció

Redacció

Vilamalla

Transgourmet Ibèrica ha inaugurat vuit supermercats franquiciats entre gener i febrer d’aquest any. Les noves obertures corresponen a quatre establiments Kuups, tres Suma i un Spar, i sumen una superfície comercial total de 1.641 metres quadrats.

Els quatre supermercats Kuups s’han obert al País Valencià a través de la societat Nuditrans, creada arran de l’aliança amb Nudisco. Dos dels establiments són a la província d’Alacant i dos més, a la de València. Pel que fa a la marca Suma, Transgourmet ha posat en marxa tres noves botigues: dues a Andalusia, a les províncies d’Almeria i Màlaga, i una altra a Catalunya, a la demarcació de Tarragona.

L’obertura del supermercat Spar s’ha fet a la demarcació de Barcelona i forma part de l’acord estratègic entre Transgourmet i el grup de distribució Llobet. Segons la companyia, aquesta obertura marca la represa de l’expansió de l’ensenya Spar a la Catalunya Central, on opera amb llicència d’explotació.

Transgourmet assegura que manté aquest 2026 l’estratègia de creixement en el segment del comerç de proximitat i conveniència dins l’àrea de retail. La companyia afirma que prioritza el desenvolupament de les franquícies per davant del volum d’obertures.

Notícies relacionades

Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, forma part del grup suís Transgourmet, integrat al grup Coop. A Espanya disposa de set plataformes de distribució i d’una xarxa d’uns 700 supermercats sota les marques Suma, Proxim, Spar i Kuups, a més de més de 2.500 clients independents. En l’àmbit de l’hostaleria, l’empresa opera amb 73 centres cash&carry, 29 gasolineres GM Oil, una xarxa de 400 comercials de food service i una flota de més de 300 vehicles de repartiment.

