Brussel·les denuncia Espanya per no deixar que els autònoms facturin sense IVA
La Comissió Europea porta al TJUE que no es permeti als negocis que facturen menys de 85.000 euros alliberar-se de l’impost
Gabriel Ubieto
La Comissió Europea ha denunciat Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no permetre als autònoms que facturen menys de 85.000 euros a l’any excloure l’IVA de les factures. "La Comissió considera que els esforços de les autoritats espanyoles han sigut insuficients i, per tant, ha decidit portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb la sol·licitud que s’imposin sancions econòmiques", segons recull un comunicat emès ahir per Brussel·les.
El Govern té pendent des de l’1 de gener del 2025 traslladar una directiva europea que l’obliga a donar un règim especial als petits negocis a l’hora de gestionar l’IVA, a fi d’estalviar-los costos i paperassa. Un dels recursos que tenia Hisenda per complir la directiva era suprimir l’obligació de franquiciar aquest impost, és a dir, que aquell que emet la factura ni repercuteixi l’IVA en el client ni després hagi de pagar-lo a Hisenda. Un tràmit que genera esforços burocràtics als petits empresaris i possibles tensions de tresoreria.
Espanya no ha complert els terminis marcats des d’Europa i la Comissió ja va iniciar el procediment d’infracció el 31 de gener del 2025 remetent al Govern una carta amb l’inici del procés sancionador. Actualment, al Congrés dels Diputats hi ha registrada una esmena dins d’un projecte de llei per modificar l’IRPF que inclou una proposta per franquiciar l’IVA a partir dels 100.000 euros de facturació anual. Aquesta esmena la va registrar el PSOE i està pendent de debat a la cambra.
A Espanya, segons les dades disponibles de l’Agència Tributària, hi ha uns 2,5 milions de declarants, entre autònoms i empreses, amb facturacions inferiors a aquests 85.000 euros, i organitzacions com l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) estimen que al voltant de mig milió de treballadors per compte propi estarien interessats a deixar l’IVA al marge de la seva activitat.
"És una important notícia per als autònoms espanyols que se senten discriminats davant els autònoms europeus", va valorar el president de l’ATA, Lorenzo Amor. Aquesta organització va presentar una denúncia el desembre passat davant d’instàncies europees. "Els autònoms podrien tenir un estalvi de fins a 600 euros en costos, en burocràcia, pel fet de tenir l’IVA franquiciat", va afegir.
Una de les pors
La transposició de la directiva europea obliga Espanya a dotar d’un règim especial els petits negocis. Les instàncies comunes han donat la referència dels 85.000 euros de facturació anual, però si els Estats volen, poden rebaixar a una facturació inferior aquest llindar. Per exemple, Alemanya, Finlàndia, Suècia, Portugal, Grècia i Xipre han optat per quantitats substancialment més baixes.
Hisenda té pendent reformar la fiscalitat del col·lectiu autònom i ja va explorar fórmules amb els agents socials per modificar l’IVA franquiciat. Una de les pors dels gestors de l’erari públic era que al modular el llindar de 85.000 euros i eximir part del col·lectiu d’aquesta obligació, això podia "incentivar conductes fraudulentes". Haver de pagar IVA permet més control per part d’Hisenda i complica l’economia submergida.Hisenda fa anys que té pendent reformar la fiscalitat del col·lectiu autònom i, de fet, ja va explorar fórmules amb els agents socials per modificar l’IVA franquiciat. Un dels temors que tenien els gestors de l’erari públic era que al modular aquest llindar dels 85.000 euros i eximir part del col·lectiu de l’esmentada obligació, això podia "incentivar conductes fraudulentes". Ja que haver de pagar IVA permet més control per part d’Hisenda i complica l’economia submergida.
