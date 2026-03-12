La cadena Alannia entra a la Costa Brava: gestionarà dos càmpings a Blanes i Pals
La companyia ja s'acosta a les 11.000 places d'allotjament a la costa mediterrània
David Navarro
La cadena de càmpings Alannia farà el salt a la Costa Brava aquesta temporada amb la gestió de dos establiments. En concret, la companyia començarà a operar a partir del 29 de març els resorts El Pinar, a Blanes, i Neptuno, a Pals, que fins ara es comercialitzaven sota la marca Homair, també propietat del grup francès European Camping Group (ECG).
L’arribada a Blanes i Pals marca la primera entrada de la cadena d’origen alacantí Alannia a la Costa Brava, un dels grans pols del sector del càmping. De fet, els establiments de les comarques gironines van tancar el 2025 amb un nou rècord històric de pernoctacions, sumant fins a 9.717.104 nits. Amb aquests dos càmpings, la cadena amplia la seva presència a l’Estat i passarà a gestionar un total de set complexos turístics a Espanya.
A més dels dos càmpings gironins, Alannia ja opera establiments a Guardamar i Crevillent, a la província d’Alacant; Els Prats, a Salou; i la platja de l’Almadrava, a Tarragona. Segons confirma el director general de la companyia, Fernando Garijo, amb aquestes incorporacions la cadena sumarà en total prop d'11.000 places d’allotjament.
Expansió
Els dos complexos turístics de la Costa Brava s’han adaptat al model que Alannia impulsa des de fa anys, que combina parcel·les destinades als aficionats al càmping més tradicional amb cabanes pensades per a un públic que busca més comoditat. Aquesta doble oferta, segons la companyia, li ha permès ampliar el seu públic objectiu, especialment després de la pandèmia, en un context en què ha crescut el segment dels càmpings d’alt nivell.
L’arribada a la Costa Brava també s’emmarca en l’estratègia d’expansió que ECG vol desplegar amb la marca Alannia. El grup aposta per créixer a través de la compra d’establiments que ja estan en funcionament i adaptar-los als seus estàndards, en lloc de construir nous recintes, una fórmula que evita terminis més llargs i més incertesa.
Facturació
Pel que fa als resultats econòmics, Alannia va tancar el 2024, l’últim exercici amb comptes dipositats al Registre Mercantil, amb una facturació de 38,6 milions d’euros, un resultat d’explotació de 6,7 milions i un benefici net consolidat de 3,4 milions. Segons els seus gestors, durant l’últim exercici la demanda es va mantenir "forta", tot i que la firma encara no ha tancat l’elaboració dels comptes.
El traspàs de la companyia es va fer mitjançant una doble operació: ECG es va quedar amb la marca i la gestió, mentre que la propietat física dels establiments va passar a mans d’un fons de Swiss Life. Es tracta d’un model habitual en el sector turístic, on sovint la propietat i la gestió estan separades.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil