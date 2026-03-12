Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió PorqueresPreus GasolinaAP-7Girona+NetaEscudero FCFGirona DelíciaEnric XutglàFjellerup
instagramlinkedin

CaixaBank reuneix el Consell Assessor de Girona

Durant la sessió s’han analitzat les principals variables de la conjuntura econòmica actual

CaixaBank reuneix el Consell Assessor de Girona.

CaixaBank reuneix el Consell Assessor de Girona. / CaixaBank

Redacció

Redacció

Girona

CaixaBank ha celebrat aquest dijous una nova reunió del seu Consell Assessor Territorial de Girona. Durant la sessió, que ha estat presidida pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, s’han analitzat les principals variables de la conjuntura econòmica actual, així com les previsions de futur, amb especial atenció a les dades i perspectives de les comarques gironines.

El Consell Assessor Territorial és un òrgan consultiu que té com a missió vetllar pels interessos financers i socials dels clients de CaixaBank a la demarcació de Girona. A més, exerceix funcions de representació institucional i de seguiment de l’activitat financera i de l’acció social de l’entitat al territori.

Notícies relacionades

Els membres del Consell assessoren CaixaBank en qüestions que consideren "clau" per al desenvolupament econòmic de la zona, identificant oportunitats i reptes de futur. El mandat dels membres és de tres anys, amb possibilitat de renovació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents