GUERRA A L'ORIENT MITJÀ
El Govern refreda tornar als descomptes dels combustibles i planeja rebaixes fiscals especialment per a agricultors i transportistes
El ministre Cuerpo reconeix que tots els sectors econòmics i els agents socials amb els quals s'està reunint l'Executiu per dissenyar el seu paquet de mesures demanen no recuperar les bonificacions en gasolina i dièsel i aplicar només mesures sobre els impostos
David Page
El Govern vol prendre mesures com més aviat millor per intentar frenar l'impacte que tenen sobre la butxaca dels consumidors i sobre les empreses les fortes pujades de preus dels combustibles de les últimes setmanes, impulsades per la volatilitat dels mercats per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. L'Executiu encara no ha descartat completament cap mesura i totes són sobre la taula, però refreda la possibilitat de tornar a aplicar descomptes obligatoris en el preu final dels carburants com es va fer per la crisi de la guerra d'Ucraïna i sembla decantar-se per aplicar rebaixes fiscals, amb una incidència especial per als sectors més afectats per les pujades, com l'agrícola i el transport.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha reconegut que en la ronda de contactes que està mantenint amb els agents socials i amb sectors econòmics per dissenyar un paquet de mesures consensuat, tots els participants demanen no aplicar bonificacions com ja es va fer en l'anterior crisi energètica (amb les famoses rebaixes de 20 cèntims per litre de carburant) i que reclamen recórrer a mesures fiscals perquè són més fàcils d'implementar.
Durant la crisi energètica desencadenada després de la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna, el Govern va aprovar l'aplicació d'una rebaixa generalitzada per a tots els conductors de 20 cèntims per litre de carburant. Els comptes públics pagaven íntegrament el descompte a tots els conductors, particulars i professionals, i independentment del seu nivell de renda; excepte en el cas d'algunes grans petrolieres, en què l'Estat assumia 15 dels 20 cèntims.
"Fonamentalment mesures fiscals"
Durant el temps en què van estar vigents els descomptes, les gasolineres es van queixar dels problemes d'aplicació i de les dificultats per tramitar la devolució per part de l'Estat de les quantitats avançades. Per això, des de diferents patronals s'ha reclamat al Govern no tornar a aquestes bonificacions, i han mostrat la seva preferència per aplicar rebaixes fiscals per contenir l'impacte de les pujades dels combustibles sobre llars i empreses.
"Minimitzar el cost de l'energia passarà fonamentalment per mesures fiscals", ha explicat Cuerpo en una trobada amb mitjans de comunicació després de la seva reunió, juntament amb les tres vicepresidentes del Govern i la ministra de Seguretat Social, amb les patronals CEOE i Cepyme i els sindicats UGT i CCOO. "La bonificació és una de les mesures que menys ens recomanen".
El ministre d'Economia no ha aclarit quins impostos dels quals s'inclouen en el preu final de la gasolina i el gasoil es pretenen tocar per contenir les pujades del preu final i no ha detallat si s'aplicaran de manera generalitzada per a tota mena de combustibles i per a tots els consumidors. El Govern sí que confirma que en el seu paquet de mesures 'anticrisi' s'inclourà un tractament especial i específic per als sectors econòmics més directament afectats ara per la pujada dels carburants, com són les activitats agrícoles i el transport.
"Podem garantir que hi haurà una atenció especial als sectors econòmics més afectats, i la resta de mesures s'estan analitzant", ha avançat Cuerpo, que ha subratllat que el Govern treballa per tenir "amb la màxima celeritat" el text d'un futur reial decret llei amb mesures conjunturals i altres d'estructurals per fer front a la situació, però sense comprometre que sigui la setmana vinent quan el Consell de Ministres aprovi la norma.
