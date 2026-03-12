Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nestlé inverteix prop de 900.000 euros a la fàbrica de Girona per estalviar aigua i energia

La companyia va començar a implantar millores el juny del 2025 i preveu tenir-les enllestides a mitjans del 2026

La fàbrica de Nestlé a Girona.

La fàbrica de Nestlé a Girona. / Nestlé

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La multinacional Nestlé ha invertit prop de 900.000 euros en projectes de recuperació energètica a la seva fàbrica de cafè a Girona, on produeix cafè soluble Nescafé i càpsules Nescafé Dolce Gusto. La companyia assegura que aquesta actuació permetrà reaprofitar part de l’energia generada durant el procés productiu, amb l’objectiu de reduir el consum energètic, estalviar aigua i retallar emissions.

La inversió s’emmarca en l’aposta de l’empresa per "impulsar processos productius més eficients i avançar cap a una alimentació sostenible", segons ha informat la companyia. En concret, el juny del 2025 la planta va iniciar la instal·lació de sistemes que capturen la calor generada en diferents fases del procés industrial per reutilitzar-la en el preescalfament de l’aigua necessària per a la fabricació del cafè.

Això permet reduir la necessitat de generar energia addicional i, alhora, millorar l’eficiència de la planta. A més, el centre de producció també ha millorat els sistemes de refrigeració i d’aire comprimit, unes actuacions que han de servir per aprofitar la calor residual i optimitzar el funcionament de les torres de refredament, detallen.

Segons les previsions de Nestlé, totes aquestes actuacions finalitzaran a mitjans d'aquest 2026. Un cop completades, la fàbrica de Girona estalviarà més de 8.400 metres cúbics d’aigua l’any, reduirà prop de 290 tones anuals de CO2 equivalent i rebaixarà el consum energètic en més de 30.000 gigajoules cada any.

Minimitzar l’impacte ambiental

El director de la factoria gironina, Arnau Pi, ha destacat que aquests projectes "representen un pas més en el nostre compromís de minimitzar l’impacte ambiental de les nostres operacions i avançar cap a una alimentació sostenible". Pi ha afegit que la recuperació d’energia i l’optimització de recursos "fomenta una fàbrica molt més eficient" i contribueix "de manera directa a preservar l’entorn en què operem".

La planta de Nestlé a Girona, que data del 1968, integra la fàbrica de cafè soluble Nescafé i la planta de producció de càpsules de Nescafé Dolce Gusto, en funcionament des del 2009. Actualment, dona feina a més de 900 persones. A més, la factoria exporta el 72% de la producció de càpsules i el 85% de la de cafè soluble a un total de 43 països d’arreu del món.

TEMES

