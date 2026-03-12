Noel obté la certificació "Great Place to Work"
L’empresa va recollir l’opinió de més de 2.000 treballadors i anuncia nous grups de treball interns per definir mesures de millora
La gironina Noel ha obtingut la certificació "Great Place to Work" després d’un procés d’avaluació intern basat en una enquesta a la plantilla, formada per més de 2.700 persones. Segons les dades facilitades per l’empresa, el qüestionari va registrar una participació del 78% i un 73% de respostes favorables, per sobre del llindar del 65% exigit per aconseguir aquest reconeixement.
L’avaluació es fa a través del qüestionari Trust Index, una eina confidencial i voluntària que analitza aspectes com la credibilitat de la direcció, el respecte, la imparcialitat, l’orgull de pertinença i la companyonia. Amb aquest resultat, Noel passa a formar part del grup d’empreses certificades a Espanya per aquesta consultora especialitzada en entorns laborals.
Albert Sanantón, director corporatiu de Persones de Noel, ha afirmat que “obtenir la certificació Great Place to Work és una fita que ens fa molta il·lusió, ja que és un reconeixement directe del nostre equip, el nostre actiu més valuós, i reflecteix la cultura de Noel, basada en la confiança i el compromís amb les persones".
Després d’obtenir aquest segell, l’empresa preveu desplegar grups de treball participatius a totes les plantes i departaments amb la intenció de recollir propostes i definir noves mesures orientades al benestar de la plantilla.
Bretxa Salarial Verificada d’AENOR
A aquest reconeixement s’hi suma una segona certificació, la Bretxa Salarial Verificada d’AENOR, que acredita, segons l’auditoria externa realitzada, l’aplicació del principi d’igualtat retributiva entre dones i homes dins l’organització.
L’auditoria ha analitzat l’estructura salarial de la companyia i els sistemes de valoració i classificació professional vinculats a la retribució. Amb aquesta acreditació, Noel es converteix, segons la informació facilitada per l’empresa, en la primera companyia del sector carni a Catalunya i la segona del conjunt del territori català a obtenir aquest reconeixement d’AENOR.
Sanantón ha assegurat que “aquest reconeixement és la millor garantia que el nostre Pla d’Igualtat és una realitat efectiva a l'empresa. Un Pla que garanteix que, a Noel, l’únic criteri que defineix el sou i el creixement professional és el talent i el mèrit de cada persona.”
L’empresa ha explicat també que iniciarà pròximament la renovació del seu Pla d’Igualtat, ja registrat, amb la voluntat d’ampliar-lo cap a un nou Pla d’Igualtat i Diversitat amb una mirada més transversal sobre la diversitat dins l’organització.
