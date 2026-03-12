Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera "sistemàtica i fraudulenta"
Un informe recull que la companyia de venda de material esportiu en línia va arribar a fer-ne uns 2.900 en un any i mig
El Departament d'Empresa i Treball ha sancionat l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera "sistemàtica i fraudulenta". Segons ha avançat ON Economia, l'import és de 45.000 euros. L'informe en què s'empara la sanció, que ho tipifica com a infracció "molt greu", recull que la plataforma de venda de material esportiu en línia, amb seu a Celrà (Gironès), va arribar a fer gairebé 2.900 contractes temporals en un any i mig, sense tenir en compte els exclusius de caps de setmana. Inspecció de Treball també recull que, tot i que Tradeinn va passar-ne alguns a fixes, a finals de l'any passat el pes dels contractes derivats d'Empreses de Treball Temporal (ETT) suposava el 21% de tota la plantilla.
L'informe de la Inspecció de Treball que ha derivat en sanció recull que Tradeinn ha recorregut "de manera sistemàtica, estructural i fraudulenta a la contractació temporal a través d'ETT". El document analitza l'evolució de la plantilla durant un any i mig, entre principis del 2024 i el juliol del 2025.
L'informe recull que durant el 2024 la companyia va dur a terme 1.772 contractes temporals. I que entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2025, se'n van fer 1.122 més. De mitjana, això suposa que cada mes se'n van signar entre 147 i 160.
Les xifres anteriors no tenen en compte els contractes per cobrir els torns de caps de setmana. Eren més de 2.600. En aquest cas, recull l'informe, Tradeinn va justificar haver-los tirat endavant "arran de les limitacions imposades pel conveni col·lectiu de les ETT".
Inspecció de Treball constata que, durant aquell any i mig, el volum de treballadors de Tradeinn amb contractes temporals va suposar entre el 24,8% i el 29,7% de la plantilla (que es va moure entre 654 i 707 empleats). "És a dir, que de mitjana, una quarta part de la força laboral de l'empresa està integrada de manera continuada per treballadors cedits", recull l'informe.
Després de donar veu a l'empresa, Tradeinn va al·legar fins a onze motius diferents per haver dut a terme els contractes temporals. Entre aquests, increments de comandes, el trasllat de part dels articles al magatzem d'Alemanya, la incorporació de nous proveïdors, la implantació d'un sistema per reduir el temps de les devolucions, la cobertura de vacances o "acumulació de tasques imprevisibles" per l'augment de vendes.
"Permanent i no conjuntural"
L'informe de la Inspecció de Treball, però, conclou que la plataforma de comerç electrònic no va actuar com pertocava, i que va incomplir l'Estatut dels Treballadors perquè va fer "un ús permanent i no conjuntural dels contractes temporals".
Entre d'altres, el document recull que l'increment de comandes o l'augment de proveïdors "formen part de l'operativa habitual" d'una empresa que ven en línia. Inspecció també conclou que s'han detectat contractes que tan sols duren un o dos dies, i que Tradeinn va voler justificar amb causes que s'estenen diversos mesos (per exemple, moviments de mercaderies que van durar tot l'estiu).
L'informe també recull que, a finals de l'any passat, es va requerir a Tradeinn que passés a fixes tots aquells treballadors temporals "que cobrien necessitats estructurals". Inspecció de Treball subratlla, però, que la companyia tan sols va fer-ho en part i de manera "manifestament insuficient". Perquè l'1 de desembre de l'any passat, el 21,35% dels 679 treballadors que tenia la companyia -en concret, 145- continuaven essent temporals.
L'informe conclou que Tradeinn ha comès una "cessió il·legal de treballadors", perquè ha recorregut de manera sistemàtica als contractes temporals a través d'ETT "per cobrir llocs de feina ordinaris, normals i que suposen necessitats permanents i/o estructurals de l'empresa". I en conseqüència, ho qualifica d'infracció "molt greu".
Ara, arran d'aquest informe, la Generalitat ha sancionat aquest gegant gironí del comerç electrònic. Segons recull ON Economia, l'import de la multa ha estat de 45.000 euros, amb descompte pel reconeixement de la infracció i la rapidesa en el pagament.
585 milions d'euros
L'any passat, Tradeinn va tancar l'exercici amb una facturació rècord de 585 milions d'euros, cosa que va suposar un creixement del 5,6% en relació a les xifres del 2024 (554 milions d'euros). L'empresa, especialitzada en la venda online d'articles esportius i equipament tècnic d'alt rendiment, va distribuir més de 9,3 milions de paquets a clients de 190 països, amb el 85% de les vendes generades fora de l'Estat espanyol.
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home