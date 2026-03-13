Aquestes empreses gironines són considerades un "gran lloc per treballar"
Fins a sis companyies de la província compten amb la certificació "Great Place to Work"
Sis empreses de les comarques gironines compten amb la certificació "Great Place to Work", és a dir, "un gran lloc per treballar". Aquest segell reconeix les organitzacions on els mateixos treballadors valoren positivament el seu entorn laboral. L'última que ha anunciat la seva incorporació al llistat és Noel, el grup alimentari de Sant Joan les Fonts.
Fins ara, la pàgina oficial de "Great Place to Work Spain" ja recull cinc empreses de la demarcació: Comexi, Masoliver; Coopecarn, Fricafor i Embutidos Caseros Collell, totes tres vinculades al Grup Cañigueral.
Un procés basat en l'opinió dels treballadors
Però, què implica exactament obtenir aquest reconeixement? La firma "Great Place to Work" basa la seva metodologia en les percepcions de les mateixes persones treballadores. Per aconseguir la certificació, una empresa ha de tenir un mínim de deu empleats i assolir almenys un 65% de valoracions favorables al qüestionari conegut com a "Trust Index". Cal distingir, a més, entre aquest segell i el rànquing anual "Best Workplaces": mentre que la certificació és accessible a qualsevol empresa que superi el llindar establert, el rànquing és una competició selectiva a la qual no accedeixen totes les certificades.
En el cas de Noel, la companyia ha anunciat que ha superat el procés d'avaluació amb una participació del 78% de la plantilla i un 73% de valoracions favorables, segons informa l'empresa. El director corporatiu de Persones, Albert Sanantón, ha destacat que obtenir aquesta certificació "és una fita que ens fa molta il·lusió", ja que, a parer seu, suposa un reconeixement directe de l'equip humà i avala una cultura corporativa "basada en la confiança i el compromís amb les persones".
Entre les 10 millors
Més enllà de les certificacions, una altra empresa amb presència rellevant a les comarques gironines que, en aquest cas, figura al rànquing "Best Workplaces Spain 2025" és Zoetis, que ocupa la novena posició en la categoria d'empreses d'entre 101 i 250 empleats. Tot i que la seu que consta al directori de Great Place to Work és Madrid, la multinacional nord-americana té a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, una planta de producció i centre de recerca i innovació.
De fet, aquest mateix any l’empresa de salut animal ha anunciat una inversió de prop de 100 milions d’euros a la seva planta de la Vall de Bianya per ampliar i adaptar els espais productius. Segons va comunicar Zoetis al gener, el projecte ja ha generat una quinzena de llocs de treball i preveu incrementar la plantilla amb fins a 100 treballadors més durant els pròxims quatre anys, amb el suport d’ACCIÓ, que ha aportat 640.000 euros a través de la línia d’ajuts a projectes d’alt impacte empresarial.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA