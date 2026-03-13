Els preus s'enfilen a Girona al febrer a l’espera de l’impacte del conflicte a l’Orient Mitjà
La inflació interanual repunta fins al 2,1% empesa per l’encariment dels aliments i dels allotjaments
L’encariment dels aliments i dels allotjaments ha fet repuntar els preus aquest febrer a les comarques gironines. L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat un 0,5% en un mes i la inflació interanual s’ha situat en el 2,1%, una dècima més que al gener, segons les dades de l’INE. El nou increment arriba en un context marcat per la proximitat de la Setmana Santa i amb la incògnita afegida de quin impacte tindrà el conflicte a l’Orient Mitjà sobre els carburants, que en els últims dies han augmentat considerablement els preus.
Un dels increments més destacats del febrer és el dels allotjaments, que s’han encarit un 9%. També han augmentat els preus de l’hostaleria i la restauració, tot i que de manera més moderada, amb un augment del 0,3%. La proximitat de l’inici de la temporada turística ajuda a explicar part d’aquest comportament.
L’altra gran pressió sobre la butxaca és la del supermercat. Durant el febrer, els aliments s’han apujat un 0,6% i les begudes alcohòliques, un 2,2%. Si es compara amb el mateix mes de l’any passat, omplir la nevera és ara un 2,3% més car a les comarques gironines.
Més enllà de l’alimentació i del turisme, també s’han registrat increments en altres apartats. El transport s’ha encarit un 0,6%; les activitats recreatives, l’oci i la cultura, un 0,8%; i els serveis de cures hospitalàries, un 2,6%. També ha tornat a pujar l’aigua, amb un augment mensual del 0,4%. En aquest cas, la pujada se suma a la del gener i fa que, en termes interanuals, les llars gironines paguin un 9,9% més que ara fa un any.
Productes a la baixa
En canvi, el paquet format per l’electricitat, el gas i els carburants ha moderat els preus durant el febrer. Aquest grup s’ha abaratit un 0,8% respecte del gener i, en comparació amb el febrer del 2025, és un 2,5% més barat. També han baixat la roba i el calçat, amb un descens del 0,4% coincidint amb els últims dies de les rebaixes d’hivern. A més, els serveis financers han retrocedit un 0,2% i els de cures personals, un 0,4%.
Aquesta contenció, però, pot tenir recorregut curt. L’encariment dels carburants arran del conflicte a l’Orient Mitjà ja es comença a notar a les benzineres i tot apunta que aquest efecte es traslladarà a les dades dels pròxims mesos. Per això, l’evolució de l’IPC al març i a l’abril serà clau per veure fins a quin punt la guerra acaba pressionant de nou el cost de la vida.
Amb el repunt del febrer, la inflació interanual a les comarques gironines torna al 2,1%, el mateix nivell que es va registrar al maig de l’any passat. Durant tot el 2025, l’IPC no va superar en cap moment el 3%, tot i mantenir-se sempre per sobre del 2%. El màxim es va registrar precisament al febrer, quan la taxa interanual va tancar al 2,9%.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA