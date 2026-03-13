Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els preus s'enfilen a Girona al febrer a l’espera de l’impacte del conflicte a l’Orient Mitjà

La inflació interanual repunta fins al 2,1% empesa per l’encariment dels aliments i dels allotjaments

Una persona a l'interior d'un supermercat, en una imatge d'arxiu.

Una persona a l'interior d'un supermercat, en una imatge d'arxiu. / SOLSTOCK / EUROPA PRESS

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

L’encariment dels aliments i dels allotjaments ha fet repuntar els preus aquest febrer a les comarques gironines. L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat un 0,5% en un mes i la inflació interanual s’ha situat en el 2,1%, una dècima més que al gener, segons les dades de l’INE. El nou increment arriba en un context marcat per la proximitat de la Setmana Santa i amb la incògnita afegida de quin impacte tindrà el conflicte a l’Orient Mitjà sobre els carburants, que en els últims dies han augmentat considerablement els preus.

Un dels increments més destacats del febrer és el dels allotjaments, que s’han encarit un 9%. També han augmentat els preus de l’hostaleria i la restauració, tot i que de manera més moderada, amb un augment del 0,3%. La proximitat de l’inici de la temporada turística ajuda a explicar part d’aquest comportament.

L’altra gran pressió sobre la butxaca és la del supermercat. Durant el febrer, els aliments s’han apujat un 0,6% i les begudes alcohòliques, un 2,2%. Si es compara amb el mateix mes de l’any passat, omplir la nevera és ara un 2,3% més car a les comarques gironines.

Més enllà de l’alimentació i del turisme, també s’han registrat increments en altres apartats. El transport s’ha encarit un 0,6%; les activitats recreatives, l’oci i la cultura, un 0,8%; i els serveis de cures hospitalàries, un 2,6%. També ha tornat a pujar l’aigua, amb un augment mensual del 0,4%. En aquest cas, la pujada se suma a la del gener i fa que, en termes interanuals, les llars gironines paguin un 9,9% més que ara fa un any.

Productes a la baixa

En canvi, el paquet format per l’electricitat, el gas i els carburants ha moderat els preus durant el febrer. Aquest grup s’ha abaratit un 0,8% respecte del gener i, en comparació amb el febrer del 2025, és un 2,5% més barat. També han baixat la roba i el calçat, amb un descens del 0,4% coincidint amb els últims dies de les rebaixes d’hivern. A més, els serveis financers han retrocedit un 0,2% i els de cures personals, un 0,4%.

Una persona omplint el dipòsit a una benzinera de Girona aquest dimecres.

Una persona omplint el dipòsit a una benzinera de Girona aquesta setmana. / Aniol Resclosa

Aquesta contenció, però, pot tenir recorregut curt. L’encariment dels carburants arran del conflicte a l’Orient Mitjà ja es comença a notar a les benzineres i tot apunta que aquest efecte es traslladarà a les dades dels pròxims mesos. Per això, l’evolució de l’IPC al març i a l’abril serà clau per veure fins a quin punt la guerra acaba pressionant de nou el cost de la vida.

Amb el repunt del febrer, la inflació interanual a les comarques gironines torna al 2,1%, el mateix nivell que es va registrar al maig de l’any passat. Durant tot el 2025, l’IPC no va superar en cap moment el 3%, tot i mantenir-se sempre per sobre del 2%. El màxim es va registrar precisament al febrer, quan la taxa interanual va tancar al 2,9%.

