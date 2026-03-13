El Govern obre una convocatòria per subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals aquest any
La consellera Paneque subratlla que cal "mobilitzar" el que està buit o per reformar en comptes de fer grans promocions
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciat per aquest any l'obertura de la convocatòria d'un fons de 5 milions d'euros per fomentar la rehabilitació d'habitatges buits als municipis rurals i contribuir al repoblament. El programa, que forma part del Pla 5.000, va dirigit als 590 municipis rurals. S'hi poden acollir particulars, cooperatives sense ànim de lucre i administracions locals i entitats públiques. L'objectiu final, ha remarcat la consellera Paneque en declaracions a l'ACN, és "mobilitzar" aquest parc d'habitatges buits perquè estiguin disponibles "per a les famílies de municipis rurals". El Govern preveu fer més convocatòries d'ajuts en els pròxims tres anys i arribar als 20 milions d'euros.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha detallat el pla en un acte a Planoles (Ripollès), ha explicat que es "reforça" l'impacte del programa en aquells territoris on hi ha major risc de despoblament o que tenen més dificultats estructurals per mobilitzar habitatge. El programa preveu per aquests un percentatge de subvenció i topalls més alts que a la resta.
"Catalunya és molt diversa i en entorns rurals, més que grans promocions d'habitatge, el que es necessita és mobilitzar habitatges buits i per rehabilitar, com ara masies o pisos en cascos antics o nuclis urbans", ha afirmat la consellera Paneque en declaracions a l'ACN.
Les actuacions subvencionables inclouen millores d’habitabilitat, estructurals, d’accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat. Els ajuts també financen les despeses tècniques associades com ara projectes, direcció d’obra o certificats energètics.
Tres programes diferents
La convocatòria inclou tres programes diferents. El primer és per a propietaris que rehabilitin habitatges buits per a residència habitual o per a familiars fins a segon grau. La condició és que han de mantenir aquest ús durant un mínim de deu anys. Els ajuts van entre el 10% i el 40% de la inversió segons el tipus de municipi i comarca i un topall màxim d'entre 10.000 euros i 20.000 euros per habitatges. També s'estableix un màxim de tres habitatges subvencionables per sol·licitant.
El segon és per habitatges cooperatius o habitatges buits privats destinats a lloguer assequible. Aquesta inclou habitatges que seran rehabilitats i que s'incorporaran a borses d'habitatge per a lloguer assequible durant un mínim de 10 anys. També està obert a cooperatives d'habitatge sense ànim de lucre. El límit és de sis habitatges subvencionables per sol·licitant i l'ajut és d'entre el 50% i el 80% de la inversió amb un topall màxim d'entre 25.000 euros i 40.000 euros per habitatge.
El tercer programa previst és per a administracions locals o entitats públiques que rehabilitin habitatges buits o immobles cedits per a un període mínim de 50 anys. Han d'estar qualificats com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent per fomentar l'arrelament o repoblament. Els ajuts van entre el 50% i el 80% de la inversió amb un topall d'entre 40.000 euros i 70.000 euros per habitatge i un màxim de deu habitatges per sol·licitant.
S'obre la consulta prèvia per al Pla d'Habitatge al món rural
La consellera també ha anunciat que el 16 de març s'obre el procés de consulta prèvia per a la redacció del Pla d’Habitatge de les Àrees Rurals (PHAR). Una eina que ha de definir l’estratègia d’ampliació del parc d’habitatge assequible els pròxims 20 anys. Paneque ha fet una crida a la participació. "Està obert a tota la ciutadania, entitats, empreses i administracions que vulguin fer aportacions (...) per a la definició de la diagnosi i les propostes del Pla, que s'aprovarà aquest any".
