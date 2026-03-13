Cost de la vida
La baixada de l'electricitat va moderar l'IPC al febrer pendent de l'escalada inflacionista prevista per al març
Els preus de la llum van permetre que l'indicador, que encara no recull l'impacte de la guerra de l'Iran, es mantingués el mes passat en el 2,3%
María Jesús Ibáñez
A l'espera del que pugui passar al març, quan ja es podrien notar els efectes de la guerra a Orient Pròxim, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest divendres l'Índex de Preus de Consum (IPC) del febrer, que, tal com ja s'havia avançat, es va mantenir en el 2,3%. Aquesta estabilitat, segons el Ministeri d'Economia, és fruit de la baixada dels preus de l'electricitat, que va contrarestar les pujades de pràcticament tota la resta: combustibles, restauració i aliments.
La inflació subjacent -que exclou energia i aliments no elaborats- també es va mantenir al febrer, en el 2,7%, una dècima més respecte de la dada del gener.
Per sectors, els aliments van experimentar el mes passat una pujada del 3,2% respecte del mateix període del 2025, cosa que suposa gairebé un punt més que l'índex general. Però l'increment més fort de l'IPC del febrer el van registrar els serveis d'allotjament (+8,3%) i els de transport de viatgers (+7,6%), segons reflecteixen les dades de l'INE. L'aigua i altres subministraments per a l'habitatge es van encarir un 6,3%, mentre que el gas i els combustibles van baixar un 1,1%.
Pel camí d'un nou repunt
El departament que dirigeix el ministre Carlos Cuerpo, que valora positivament la dada del febrer, no és aliè al fet que després del període de calma dels darrers 12 mesos pot patir una sotragada important i ja ha iniciat la ronda de contactes amb els sectors econòmics més afectats per la pujada de preus dels combustibles registrada després de l'esclat del conflicte bèl·lic. Així, el titular d'Economia ja ha avançat aquest divendres, en una entrevista a RNE, que la seva intenció és aplicar rebaixes fiscals en electricitat, però de moment no en alimentació, tot i que cada vegada hi ha més veus que reclamen l'eliminació de l'IVA en els productes bàsics de la cistella de la compra.
Sigui com sigui, encara que s'adoptin mesures per pal·liar l'impacte de la guerra, això no impedirà, segons afirmen alguns analistes, que el pròxim IPC, el del març (la dada avançada del qual es coneixerà d'aquí a 15 dies), experimenti una pujada que es preveu important. Per a la fundació Funcas, per exemple, "en el supòsit d'un conflicte limitat a tres mesos, s'estima que l'IPC podria elevar-se per sobre del 3% d'aquí a l'estiu", és a dir, un punt per sobre dels objectius marcats pel Banc Central Europeu (BCE) per a Espanya, que a principis d'any eren del 2%. Hi ha, tanmateix, una previsió força més pessimista, "si la contesa** es prolongués més temps**, o si es destruïssin instal·lacions i infraestructures clau donant lloc a disrupcions importants en els fluxos de productes energètics", que farien que "l'escenari fos significativament més negatiu", percep Funcas.
