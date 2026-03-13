Les obres al túnel de Rubí faran que els trens de mercaderies tardin set hores per anar de Portbou a Can Tunis
Adif estima que els combois faran 521 quilòmetres, 330 més que fins ara
E. Tost (ACN) / X. Pi (ACN)
Les obres al túnel de Rubí que el deixaran inoperatiu durant set setmanes obligaran a incrementar significativament els temps de viatge i els quilòmetres als trens de mercaderies que circulin per les vies d'ample ibèric i que vulguin anar des de l'estació de Portbou fins a Can Tunis i el port de Barcelona. Segons un document d'Adif enviat a diferents agents al qual ha tingut accés l'ACN, els combois que vinguin de França tardaran fins a set hores per arribar a Can Tunis, mentre que amb el túnel operatiu tardaven 2h 42 minuts. La raó són els desviaments, ja que els combois han de passar per Lleida i Sant Vicenç de Calders, fet que incrementa la distància que han de recórrer dels 192 quilòmetres fins als 521.
Hauran d'anar fins a Sant Andreu per, després, desviar-se fins a Lleida, anar fins a Sant Vicenç de Calders, i des d'allà circular cap a Castellbisbal abans d'arribar a Can Tunis. Això farà que un trajecte que habitualment es fa en 2 hores i 42 minuts passi a ser de quasi 7 hores, i que el recorregut passi de 192 quilòmetres a 521.
