Les obres al túnel de Rubí faran que els trens de mercaderies tardin set hores per anar de Portbou a Can Tunis

Adif estima que els combois faran 521 quilòmetres, 330 més que fins ara

Un tren de mercaderies abans d'entrar al túnel de Rubí.

Un tren de mercaderies abans d'entrar al túnel de Rubí. / Jordi Pujolar (ACN)

E. Tost (ACN) / X. Pi (ACN)

Tarragona / Girona

Les obres al túnel de Rubí que el deixaran inoperatiu durant set setmanes obligaran a incrementar significativament els temps de viatge i els quilòmetres als trens de mercaderies que circulin per les vies d'ample ibèric i que vulguin anar des de l'estació de Portbou fins a Can Tunis i el port de Barcelona. Segons un document d'Adif enviat a diferents agents al qual ha tingut accés l'ACN, els combois que vinguin de França tardaran fins a set hores per arribar a Can Tunis, mentre que amb el túnel operatiu tardaven 2h 42 minuts. La raó són els desviaments, ja que els combois han de passar per Lleida i Sant Vicenç de Calders, fet que incrementa la distància que han de recórrer dels 192 quilòmetres fins als 521.

Hauran d'anar fins a Sant Andreu per, després, desviar-se fins a Lleida, anar fins a Sant Vicenç de Calders, i des d'allà circular cap a Castellbisbal abans d'arribar a Can Tunis. Això farà que un trajecte que habitualment es fa en 2 hores i 42 minuts passi a ser de quasi 7 hores, i que el recorregut passi de 192 quilòmetres a 521.

