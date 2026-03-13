Als 85 anys
Mor Enric Reyna, expresident del Barça, empresari i constructor
El barceloní va prendre el relleu de Joan Gaspart el 2003, just abans de la primera presidència de Joan Laporta, i va estar 35 anys al capdavant de la patronal dels promotors immobiliaris
Natàlia Ríos
L'expresident del FC Barcelona, constructor i promotor barceloní Enric Reyna ha mort als 85 anys. Segons informa el web de Mémora, el vetllatori tindrà lloc aquest dissabte al tanatori de Les Corts i la cerimònia serà aquest diumenge al mateix lloc.
Reyna, soci blaugrana des del 1965, es va sumar a la direcció del Barça l'any 2000 durant l'etapa de Joan Gaspart. El desembre del 2002, va ser nomenat vicepresident del club i posteriorment va succeir Gaspart el 12 de febrer del 2003, convertint-se en el predecessor del primer mandat de Joan Laporta després d'abandonar el seu càrrec mesos després. "Li diré que després de les primeres 48 hores vaig pensar que estava boig; però superat aquest termini, sento un gran orgull. El càrrec comporta molts maldecaps, però també una enorme satisfacció", reconeixia Reyna dies després de ser nomenat president del club blaugrana.
Empresari rigorós, dialogant i compromès, va fundar i liderar el grup Amrey, promotora immobiliària amb el focus posat en la construcció residencial i comercial, i propietària d'Amrey Hoteles amb propietats a Barcelona com Hotel Sant Pau i Four Points by Sheraton, que va afrontar concurs de creditors el 2013 amb deutes propers als 80 milions d'euros. El 2021, amb el seu fill Enric Reyna Benabarre com a president d'Amrey, es va aliar amb la família Turón a DPI Real Estate per a promocions residencials sota la marca Erma.
Va presidir MC Mutual des del 2019, succeint Miquel Valls després de 13 anys en el càrrec. Sota el seu lideratge, la mútua va mantenir solidesa econòmica (amb ingressos en quotes de 1.398,8 milions d'euros el 2023), va renovar centres mèdics, va impulsar la digitalització i va facilitar la protecció a més d'1,4 milions de treballadors.
Després de 35 anys al capdavant de la patronal dels promotors immobiliaris, va renunciar a l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya (APCE) el 2012 per enfocar-se en els seus negocis durant la crisi. Els qui han treballat al seu costat el defineixen com una persona tenaç i lleial, amb un estil de lideratge que prioritzava el diàleg amb les administracions fins i tot en els moments difícils.
President de la Fira
L'empresari barceloní, professor mercantil de formació i pare de dos fills, va prendre les regnes del Comitè Executiu de Fira de Barcelona el febrer de 1987 i les va deixar el 1991, i va ser un dels fundadors de Construmat. Designat per la Cambra de Comerç, va orquestrar la transformació dels recintes firals de cara als Jocs Olímpics de 1992, negociant braç a braç amb el COOB. A més, va presidir l'Associació Empresarial FECAPCE i la Federació d'Entitats Empresarials de Catalunya.
L'any passat, Reyna havia estat reconegut amb el Premi Especial a la Trajectòria Professional dels **Premis Catalunya Construcció 2025 **per la seva "aportació exemplar al món de la promoció immobiliària i al desenvolupament del sector de la construcció a Catalunya". El constructor s'havia convertit en una figura clau empresarial i institucional en el sector després d'una vida dedicada a la professió.
Des de Foment del Treball han lamentat la mort d'Enric Reyna, "figura clau del sector de la construcció a Catalunya, APCE i Construmat, entre altres. Molt vinculat a Foment, on va ser membre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva".
