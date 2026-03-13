La pagesia demana ajuts urgents per l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà en els costos de producció
Unió de Pagesos denuncia que el preu del carburant agrícola i dels fertilitzants s’ha disparat en els primers dies del conflicte i alerta de problemes de viabilitat al sector
Unió de Pagesos s’ha manifestat aquest divendres al migdia davant la delegació del Govern espanyol a Barcelona per demanar la fi de la guerra a l’Orient Mitjà i reclamar mesures urgents per frenar l’impacte del conflicte sobre la pagesia. El sindicat denuncia que l’encariment del gasoil agrícola i dels fertilitzants està fent augmentar els costos de producció i pot comprometre la viabilitat de moltes explotacions.
Segons dades aportades per l’organització, durant els deu primers dies de guerra el preu del carburant ha pujat més de 30 cèntims per litre, mentre que el dels fertilitzants s’ha incrementat prop de 20 cèntims per quilo. El sindicat considera que aquesta escalada de preus obliga les administracions a actuar per evitar que el sector agrari n’assumeixi una part important de la factura econòmica.
Durant la protesta, Unió de Pagesos ha lliurat al delegat del Govern una bateria de propostes perquè les traslladi al Ministeri d’Agricultura. També les ha fet arribar al conseller d’Agricultura i als grups parlamentaris catalans i espanyols. L’objectiu és que les institucions europees, estatals i catalanes activin mecanismes d’emergència per compensar l’augment dels costos.
Les mesures que proposa el sector
Entre les mesures plantejades a la Unió Europea, el sindicat demana ajuts directes extraordinaris per al sector agrari que complementin els fons de reserva de crisi de la Política Agrària Comuna i les normes de minimis vigents. També reclama que s’eliminin les traves i els sobrecostos en la importació de fertilitzants en situacions com l’actual.
Pel que fa al Govern espanyol, Unió de Pagesos proposa mesures permanents, com ara fixar un impost especial de 0,021 euros per litre per al gasoil professional agrícola, ramader i forestal, i aplicar un IVA reduït del 10% a tots els béns i serveis utilitzats en la producció agrària, ramadera i forestal. A més, demana ajuts directes per als sectors més afectats i una revisió dels mòduls de l’IRPF.
A la Generalitat li reclama línies d’ajut pròpies per a situacions de crisi, l’exempció de l’impost del CO₂ per als vehicles de treball vinculats a les explotacions agràries i línies de finançament amb interessos bonificats, tant per als préstecs com per als avals.
El sindicat sosté que aquest episodi repeteix patrons ja vistos en altres crisis recents, com l’impacte de la invasió d’Ucraïna el 2022 o les conseqüències econòmiques de la pandèmia de la covid-19 el 2020. També alerta que les pertorbacions de mercat associades al canvi climàtic són cada cop més freqüents i intenses.
Per això, Unió de Pagesos reclama que les administracions es dotin d’eines estructurals i permanents que es puguin activar amb rapidesa en contextos de crisi, per evitar que els costos sobrevinguts tornin a recaure sobre el sector agrari.
