Ranking de multimillonaris
Qui és la persona més rica de Catalunya segons Forbes?
Elon Musk torna a liderar la llista mundial de grans fortunes i Amancio Ortega torna a situar-se entre els 10 primers llocs.
El fundador i primer accionista d’Inditex, Amancio Ortega, ha tornat a l’exclusiu top 10 de les majors fortunes del món i es consolida en la desena posició com l’únic espanyol de la llista, amb un patrimoni valorat en 148.000 milions de dòlars (127.945 milions d’euros), segons l’última actualització del rànquing mundial de multimilionaris de Forbes. En concret, Forbes ajusta el rànquing cada minut segons els moviments de la borsa, fet que provoca que la posició d’Ortega fluctui constantment i competeixi diàriament amb figures com els hereus de Walmart o Steve Ballmer, l’exdirector executiu de Microsoft.
El rànquing continua liderat per Elon Musk, amb un patrimoni de 724.965 milions d’euros, seguit pels cofundadors de Google Larry Page, amb 222.035 milions d’euros, i Sergey Brin, amb 204.740 milions d’euros; el president executiu d’Amazon, Jeff Bezos, amb 193.524 milions d’euros; el director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, amb 191.805 milions d’euros; i l’exdirector executiu d’Oracle, Larry Ellison, amb 164.150 milions d’euros. El president i director executiu de LVMH, Bernard Arnault, ocupa la setena posició mundial i la primera a Europa amb un patrimoni de 147.266 milions d’euros, seguit del president i director executiu de Nvidia, Jensen Huang, amb 154.000 milions de dòlars (133.969 milions d’euros), i el president de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, amb 128.000 milions d’euros.
Però, més enllà del top 10, qui és el català o la catalana amb més fortuna?
Una vegada més, el patrimoni més important de Catalunya correspon a Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que registra aproximadament 1.400 milions d’euros, convertint-se així en la persona catalana més rica del rànquing de Forbes. El 2025, Daurella va percebre una remuneració de 650.000 lliures (751.753 euros) per la seva feina com a presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, un 3% més que el 2024, segons l’informe de retribucions del consell d’administració publicat per l’empresa, que va tancar l’any passat amb un benefici net de 1.979 milions d’euros el 2025, cosa que suposa un augment del 37% respecte de l’any anterior.
Darrere de Daurella apareixen altres figures catalanes destacades com Alberto Palatchi, relacionat amb la firma de moda nupcial Pronovias; Manuel Puig Rocha, vinculat al grup de perfumeria Puig; Josep Llorens, empresari del sector de la construcció, i Miquel Tomás Arrufat, impulsor del grup educatiu Proeduca.
