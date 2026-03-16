Bon Preu contractarà centenars de persones a la Costa Brava, el Ripollès i la Cerdanya
L'empresa ofereix, per a la campanya d'estiu, diferents torns intensius de matí i tarda, o fix de nit.
El grup d'alimentació Bon Preu contractarà 650 persones per "reforçar" els seus establiments a les principals destinacions turístiques durant la campanya d'estiu, del juny al setembre. L'empresa, amb una plantilla de més d'11.000 persones, incorporarà nous equips als supermercats de la Costa Brava, Ripollès, Cerdanya, Costa Daurada i al municipi de Tremp. L'objectiu és "garantir" una atenció "òptima" en un període d'alta afluència. Les noves incorporacions no requereixen experiència prèvia, ja que, com ha explicat la firma, s'ofereixen programes de formació i acompanyament des del primer dia. Els nous empleats cobriran les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, formatgeria i fleca, com també la caixa i la reposició.
L'empresa defensa un model que "afavoreixi la conciliació" oferint diferents torns intensius de matí i tarda, o fix de nit.
Els candidats poden aplicar a través de l'apartat 'Campanya d'estiu' de la pàgina web de Bon Preu.
