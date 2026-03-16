Un concurs entre centres de secundària vol acostar l’arquitectura tècnica als estudiants de Girona
Hi participen 422 estudiants de batxillerat tecnològic i de cicles de construcció, que elaboraran mostres que es posaran a prova a l’abril
Un total de 422 alumnes de 28 instituts de les comarques gironines participen aquesta setmana en el Concurs del Formigó, una iniciativa adreçada principalment a estudiants de primer de batxillerat tecnològic i de cicles formatius de grau mitjà de construcció. L’objectiu del certamen és comparar la resistència de les peces elaborades pels centres participants i, alhora, apropar la professió de l’arquitectura tècnica als joves.
Segons les dades facilitades pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI), el grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona va matricular 45 alumnes el curs 2024-2025. L’entitat emmarca el concurs en aquest context i el presenta com una de les accions del programa ATjove, orientat a infants, joves i estudiants vinculats a l’arquitectura tècnica.
El president del CATGI, Antoni Bramon, assenyala que “un dels grans reptes que tenim és donar a conèixer la nostra professió entre els més joves per tal que hi hagi un relleu generacional i també perquè som un col·lectiu que, actualment, estem molt buscats”. En la mateixa declaració, afegeix: “Considerem que amb accions com aquestes, podem apropar-nos i donar-nos a conèixer entre els i les estudiants que en el proper any han de decidir quin camí universitari escollir”.
Les mostres de formigó que elaboren els alumnes han de passar un període de curat mínim de 28 dies. La recollida està prevista entre el 7 i el 17 d’abril, i la setmana del 20 d’abril se sotmetran a un assaig de compressió amb la premsa d’assajos del CECAM. El resultat es mesurarà en newtons per mil·límetre quadrat.
El concurs preveu reconèixer els tres centres que hagin obtingut els formigons més resistents. El centre guanyador visitarà l’edifici de la Generalitat a Girona construït amb estructura de formigó i també els laboratoris del CECAM, a Celrà.
Entre els centres participants hi ha instituts de Girona, Banyoles, Olot, Blanes, l’Escala, la Jonquera, Fornells de la Selva, Llançà, Figueres, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Roses, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Vidreres i Palafrugell.
