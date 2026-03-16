Convocatòries d'oposicions: aquestes són les més demanades i amb més sortides
Enguany, el BOE ha activat una de les majors oportunitats d'ocupació pública dels últims anys
Oriol García Dot
Una gran part de treballadors busca cada any l'oportunitat d'opositar per ser funcionari. Això es deu als grans avantatges que presenta aquest sector: un sou atractiu en relació amb les funcions del lloc, estabilitat laboral, un horari molt còmode que facilita la conciliació de la feina i la vida familiar i mobilitat geogràfica fàcil, segons el web d'orientació laboral Indeed.
L'any passat es van assolir xifres molt elevades d'empleats públics a les diferents administracions. Aquest any, el BOE ha activat una de les majors oportunitats d'ocupació pública dels últims anys: han publicat convocatòries que sumen més de 30.000 places.
Tot i que hi hagi força places, l'interès principal ara mateix implica saber quina oposició estudiar. Per triar correctament, cal valorar factors com la freqüència amb què se sol convocar, el nombre de places, la dificultat del procés selectiu o el salari de cadascuna d'elles. Per això hem escollit algunes de les oposicions amb més sortides i més ben valorades, basant-nos en la informació atorgada per l'acadèmia de preparació per a les oposicions, MasterD.
Oposicions per a l'Administració Pública
En primer lloc, una molt bona opció són les oposicions per a l'Administració Pública. El sou inicial ronda dels 1.000 als 1.500 euros bruts mensuals, incloent-hi pagues extres. En els últims anys, les convocatòries han ofert milers de places. Les inscripcions solen obrir-se uns dies després de la publicació al butlletí oficial corresponent i les proves inclouen un qüestionari tipus test i exercicis pràctics relacionats amb el temari.
Els requisits són: ser espanyol o ciutadà de la Unió Europea, haver complert els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, disposar del títol de Batxillerat o del títol de Graduat en Educació Secundària i no haver estat separat del servei de cap administració pública ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Oposicions per a Policia i Guàrdia Civil
A les oposicions per a Policia i Guàrdia Civil, les funcions principals són vetllar pel compliment de la llei, auxiliar i protegir les persones i els seus béns, prevenir la comissió d'actes delictius, descobrir i detenir els presumptes culpables. Aquesta oposició consta d'una prova de coneixements, amb un examen tipus test de les matèries que exigeixi l'òrgan convocant en cada cas.
També hi ha proves físiques que inclouen diversos exercicis per demostrar el nivell físic de cada aspirant. Solen ser cursa de resistència, dominades, natació i realització de circuits d'agilitat. Posteriorment, es fa la prova psicotècnica, on es valoren les aptituds verbals, numèriques, perceptives, espacials, de raonament abstracte i de memòria. Finalment, es fa la prova de personalitat, en la qual es valora el perfil de cada aspirant per al lloc requerit a cada Cos, segons informa MasterD.
Oposicions d'Educació Secundària
Els requisits per presentar-te a les oposicions d'Educació Secundària són: tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà d'un estat membre de la UE, ser major de 18 anys i no superar l'edat de jubilació, no patir malalties o limitacions físiques que impedeixin exercir el lloc, no tenir antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals i tenir coneixement de la llengua cooficial segons la CCAA.
L'avaluació està dividida en un conjunt de proves de caràcter eliminatori que equival al 60% de la puntuació final de l'examen i la part de concurs de l'examen d'oposicions de secundària en què s'avaluen els mèrits acadèmics, cursos relacionats amb l'ensenyament i la teva especialitat, que determina el 40% restant.
Oposicions de Correus
A les oposicions de Correus sempre hi ha més opcions d'entrar, ja que s'obren força places cada any. El màxim va ser el 2023, quan van obrir 7.600 places. Els llocs als quals s'opta en aquestes oposicions són: personal de repartiment, tan motoritzat com a peu, agent de classificació i atenció al client.
La prova per avaluar els estudiants és un qüestionari de 100 preguntes de tipus test. L'examen és presencial i eliminatori. El 90% de les preguntes són sobre el temari i el 10% són exàmens psicotècnics de Correus. El temps màxim per a la realització d'aquest exercici és de 110 minuts i els errors no puntuen negativament.
