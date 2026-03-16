Nou moviment a la cúpula de Marlex: fitxa un exdirectiu d’Adecco per accelerar l’expansió
El grup gironí incorpora Joan Ferrer com a adjunt al conseller delegat
El grup gironí de recursos humans Marlex ha fet un nou pas en la reorganització de la seva cúpula amb la incorporació de Joan Ferrer com a adjunt al conseller delegat. La companyia emmarca aquest fitxatge en una etapa de creixement i ampliació territorial, en què vol reforçar l’estructura directiva per guanyar musculatura per avançar en el full de ruta estratègic i "accelerar l'expansió".
Segons ha informat Marlex, Ferrer assumirà la missió d’acompanyar el grup en la seva expansió a nivell etstal i en el desplegament de l’estratègia orientada a grans comptes. La incorporació arriba després d’una trajectòria de prop de 30 anys en el sector dels recursos humans i d’haver format part durant 24 anys del comitè de direcció d’Espanya de The Adecco Group.
La seva carrera professional va començar a Catalunya, on en pocs anys es va situar com a director d’operacions i va liderar també els territoris de les Balears i Andorra. Més endavant va fer el salt a l’àmbit estatal per posar-se al capdavant de la divisió de contractació de personal a Espanya, ampliant experiència en diferents àrees del sector, com els negocis de formació i selecció. També va liderar durant vuit anys el negoci d’externalització de serveis a Espanya.
Més moviments al grup
Amb aquest moviment, Marlex continua redefinint el seu equip directiu després dels canvis anunciats al gener, quan la companyia ja va comunicar una reorganització interna amb l’objectiu, segons va explicar aleshores, "d'impulsar les seves diferents marques". En aquell nou esquema, Marc Francés va assumir la direcció d’estratègia i desenvolupament del grup, mantenint alhora la vinculació amb Sarah Marlex com a soci fundador. Per la seva banda, Ximo Soler, director d’operacions, va passar a liderar les línies de negoci de reclutament i consultoria, mentre que Pol Llorens va ser nomenat director de negoci de Sarah Marlex a Barcelona i també responsable de l’àrea de manufactura i distribució.
Aquella reorganització també va coincidir amb l’entrada de Claudia Safont Clavel com a nova sòcia de Sarah Marlex a l’oficina de Barcelona. Safont arribava després d’una trajectòria de més de tres dècades i dels últims 25 anys a TBWA, companyia de comunicació i publicitat del grup Omnicom, on va exercir com a presidenta i consellera delegada a Espanya. Actualment, també forma part del consell assessor de Foment del Treball.
Els moviments a la cúpula no han estat els únics de la companyia en els últims mesos. Al gener, Marlex també va anunciar la compra del 100% d’ADC Recursos Humans, una firma madrilenya especialitzada en l’externalització de serveis. A això s’hi afegeix que, a finals del 2025, Sarah Marlex va incorporar Gerardo Seeliger com a nou soci a l’oficina de Madrid per reforçar l’activitat a la zona.
180 milions d'euros
En paral·lel a aquests moviments a la cúpula, Marlex va tancar l’exercici 2025 amb una facturació de 180 milions d’euros, un 12% més que l’any anterior. La companyia sosté que aquests resultats consoliden el creixement que ha mantingut durant els últims exercicis i fixa com a objectiu arribar als 400 milions d’euros l’any 2030. També va incrementar un 16% l’EBITDA, fins als 8,9 milions d’euros, uns resultats que atribueix a un avenç "equilibrat" de totes les línies de negoci i a l’aposta per l’especialització i l’eficiència operativa.
En aquest balanç, la firma també remarca la diversificació en la generació de marge, amb un pes cada vegada més destacat de la selecció de perfils directius i de direcció intermèdia. Segons la companyia, la contribució d’aquesta àrea s’ha multiplicat per deu en cinc anys, en un context en què Marlex busca reforçar posicions tant en l’estructura interna com en les diferents línies de negoci.
Fundada el 1996, Marlex detalla que compta amb més de 400 professionals i més de 70 oficines. El grup opera a través de marques com Sarah Marlex (Executive Search), Paul Marlex (middle management i talent especialitzat), Marlex People (perfils tècnics i personal operatiu) i LTC Marlex (consultoria d’estratègia i lideratge).
