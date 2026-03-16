La patronal tecnològica gironina celebra 25 anys: "Hem passat d’un sector petit i fragmentat a un ecosistema madur"
L’AENTEG afirma que el sector ha reforçat el seu paper en l’economia gironina i situa la IA i la transformació digital com a grans oportunitats
L’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) celebra els seus 25 anys reivindicant l’evolució del sector TIC a les comarques gironines i el paper que ha tingut l’entitat en aquesta transformació. El president de l’associació, Albert Alemany, destaca que en aquest quart de segle s’ha passat "d’un sector petit i molt fragmentat a un ecosistema tecnològic madur, connectat i amb capacitat d’impacte real en l’economia del territori".
La data fundacional de l’AENTEG és el 12 de març del 2001, que és la que consta al segell del registre del Departament de Treball de la Generalitat als estatuts de l’entitat. Tot i que l’associació es va començar a concebre a finals del 2000, va ser aquell març quan va néixer formalment la patronal del sector tecnològic a la vegueria de Girona. Aquest passat dijous, coincidint exactament amb els 25 anys, els membres de l’actual junta directiva van fer quadrar la reunió ordinària mensual amb la commemoració de l’efemèride i ho van celebrar amb una trobada presencial i un dinar.
Alemany subratlla que el canvi no ha estat només empresarial, sinó també social. Si a començaments de segle el sector TIC gironí estava integrat sobretot per petites empreses molt especialitzades i orientades als serveis informàtics locals, avui el mapa és molt més ampli. "Parlem d’empreses que desenvolupen software propi, que exporten tecnologia i que competeixen en mercats internacionals", assenyala. Alhora, afegeix, que la tecnologia ha deixat de ser percebuda com un sector auxiliar per convertir-se en "un motor de transformació transversal" que impacta en àmbits com la indústria, el turisme, la salut, el comerç o l’administració pública.
La mateixa AENTEG també ha evolucionat en paral·lel al sector. "Hem passat de ser un punt de trobada entre empreses a convertir-nos en un actor clau de dinamització tecnològica al territori, impulsant projectes, generant comunitat i donant visibilitat al talent tecnològic gironí", resumeix el president. Actualment, l’entitat supera el centenar d’empreses associades i defensa que la vitalitat del sector es fa visible precisament en aquesta transversalitat, amb unes noves tecnologies cada cop més presents en tota mena d’activitats professionals i organitzacions.
Alemany defensa que una de les funcions principals de l’AENTEG ha estat la de "connector i catalitzador del sector". Segons explica, l’objectiu ha estat generar xarxa entre empreses, institucions, universitat i administració per fer créixer l’ecosistema tecnològic gironí. "Aquests 25 anys hem treballat per donar visibilitat al sector, crear espais de col·laboració i també posicionar Girona com un territori amb capacitat tecnològica", afirma. En aquest camí, l’entitat posa en valor iniciatives com els Premis E-TECH, que enguany arribaran a la 20a edició, així com altres esdeveniments i jornades que, afirmen, han contribuït a projectar el talent, la innovació i els projectes amb projecció internacional que hi ha a les comarques gironines.
El futur del sector
De cara al futur, però, l’AENTEG avisa que el sector afronta reptes importants. El primer, segons Alemany, és el talent. "Necessitem més professionals tecnològics i també més vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) entre els joves», afirma. A parer seu, bona part del creixement del sector dependrà de la capacitat del territori per atreure i retenir perfils qualificats. Un segon repte és l’escalabilitat de les empreses locals, amb la necessitat de continuar impulsant models de producte propi, internacionalització i innovació.
Al mateix temps, el president de l’AENTEG veu una gran oportunitat en la digitalització de l’economia tradicional. Moltes empreses i institucions, sosté, encara tenen recorregut per avançar en transformació digital, i aquí el sector tecnològic gironí pot assumir un paper determinant. També situa en aquest horitzó l’auge de la intel·ligència artificial, la robòtica i la computació quàntica. "L’entrada de la IA i la robòtica a les empreses serà clau en els propers anys, i el nostre sector ha d’ajudar a poder digerir tot aquest coneixement en els centres de producció", conclou.
