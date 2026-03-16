Proisotec i la UdG desenvolupen un sistema d’IA que prediu consums i avisa d’avaries en edificis
La iniciativa s’ha posat a prova en hospitals, indústries i equipaments esportius per validar-ne l’ús en entorns reals
L'inici d'un error de temperatura en un quiròfan o un canvi d'humitat en una UCI no sempre es detecta amb facilitat. De vegades, el problema s'ha estat coent durant hores o dies. Fins ara, la gestió de les instal·lacions tècniques d'un edifici ha funcionat majoritàriament així: es reacciona quan la cosa ja ha fallat. La companyia gironina Proisotec i la Universitat de Girona (UdG) treballen per canviar aquesta lògica amb AIEnergy, un sistema que combina sensors, models digitals i intel·ligència artificial per supervisar de manera contínua el funcionament d'un edifici i avisar quan alguna cosa comença a torçar-se.
La idea central és crear un bessó digital de l'edifici i comparar-lo constantment amb les dades reals que arriben dels sensors. "Creant aquest bessó digital podem anar comparant constantment el que està passant amb la teoria del que hauria de passar. I si es desvia, avisa", explica Josep Masachs, coordinador del projecte.
La part d'intel·ligència artificial és responsabilitat del grup de recerca eXiT de la UdG. Els models que desenvolupen serveixen per a dues funcions ben diferenciades: d'una banda, predir consums energètics —tant elèctrics com tèrmics— i de l'altra, detectar falles i, en la mesura del possible, identificar-ne l'origen.
Aquest segon punt és el més ambiciós. No es tracta només de llançar una alarma genèrica, sinó d'orientar els tècnics cap a la causa concreta del problema. "No només és dir hi ha una falla o no hi ha una falla, sinó d'on ve aquesta falla", expliquen. L'horitzó que dibuixa és el d'una eina que, en lloc d'obligar a consultar manuals, indiqui directament com solucionar l'avaria detectada.
Proves de la inicitiva
El projecte s'ha posat a prova en entorns molt diversos: l'Hospital Can Ruti de Badalona, les instal·lacions industrials i administratives de l'empresa Tavil, i un equipament esportiu. L'objectiu d'aquests pilots és verificar que el sistema funciona en condicions reals i amb tipologies d'edificis ben diferents.
Tot i les bones sensacions, tant els responsables de Proisotec com els investigadors de la UdG coincideixen a assenyalar un obstacle que no és tecnològic, sinó molt més complex: la qualitat de les dades. "Al final, el tema més important de tot són les dades", afirma Masachs. "Males dades, mals models", resumeixen els impulsors del projecte.
Un producte comercialitzable
AIEnergy va guanyar una convocatòria d'ACCIÓ el 2023 i ara es troba en la fase final de la iniciativa. Els responsables preveuen tancar el projecte abans de l'estiu, amb el desembre com a data límit. En paral·lel, Proisotec ja treballa per convertir la tecnologia en un producte comercialitzable.
L'equip que hi ha al darrere suma gairebé una desena de persones: Joaquim Massana, Ferran Iglesias i Narcís Planellas per part de la UdG, i Josep Masachs, Marc Masó, Adrià Mach, Àlex Jiménez i Aniol Masachs per part de Proisotec.
Aquest contingut s'ha realitzat gràcies a la col·laboració del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, que promou la competitivitat de les empreses gràcies a una bona relació entre la universitat i l'empresa.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà