Espanya projecta obrir 36 nous centres comercials fins al 2028
Els promotors d’aquest model defensen la seva compatibilitat amb les botigues de proximitat
María Jesús Ibáñez
Hi ha només dues províncies a Espanya que no tenen oferta de parcs comercials. Una és Terol i l’altra és Lleida. Però, si es compleix el guió previst i prospera la inversió de 145 milions d’euros a la qual s’han compromès el fons immobiliari Eurofund Group i l’empresa d’origen francès Frey, especialitzada en grans espais de compres i oci, la demarcació aragonesa es quedarà aviat com un cas únic a tot el país. Les dues companyies van col·locar a finals de febrer la primera pedra del parc comercial Shopping Promenade Lleida, que aspiren a inaugurar a finals del 2027. El projecte, segons es pot llegir en la pàgina web de Frey, inclourà 120 botigues, una oferta de sales de cine amb un miler de butaques i 2.300 places d’aparcament. Disposarà també de zones verdes i d’oci infantil, restaurants i un hipermercat de la cadena BonPreu. En total, el nou equipament ocuparà una superfície de 56.000 metres quadrats.
El de Lleida serà un dels 28 nous parcs comercials anunciats a Espanya fins al 2028, que sumaran, en total, una superfície bruta llogable de 626.079 metres quadrats. Si a aquests s’hi afegeixen els vuit centres comercials que està previst que es construeixin en el mateix període, l’espai augmenta fins als 308.550 metres quadrats més. La diferència entre parc i centre comercial és més de format que de model d’oferta: els primers acostumen a ser espais oberts i a l’aire lliure, allunyats dels centres urbans, i amb un aspecte similar a la d’una petita ciutat on es van trobant botigues, restaurants i parcs pel camí. El centre comercial té, en canvi, un aspecte més integrat a la malla urbana i acostuma a ser un edifici cobert i amb galeries interiors.
Al marge de l’auge de l’‘online’
En un moment en el qual el comerç online continua trepitjant fort (sense anar més lluny, el gegant Amazon va presentar l’any passat un creixement a Espanya del 13% respecte a l’exercici anterior), aquest model comercial, en el qual es combinen compres, restauració i activitats lúdiques i culturals, continua interessant als inversors. "I continua creixent, ja que és un format que s’adapta millor als mercats locals", defensa Eduardo Ceballos, president de l’Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC), que el 24 de febrer va presentar els seus resultats del 2025 i els seus plans per a aquest any. "Són dos models que, pel que estem veient, conviuen i, malgrat que les tendències van canviant, s’ha demostrat que són compatibles", afegeix Ion Saralegui, conseller delegat d’Eurofund, el fons que està darrere del projecte del Shopping Promenade de Lleida.
Cert és que "la majoria dels espais comercials previstos per als pròxims tres anys són de 20.000 metres quadrats o inferiors, és a dir, petits o mitjans, de manera que la seva promoció i el seu desenvolupament són més senzills", afegeix Ceballos, que considera que a Espanya hi ha marge perquè el sector continuï expandint-se, ja que aquí, "fins fa poc temps, hi havia proporcionalment molts menys parcs comercials que a la mitjana d’Europa". Així, en l’actualitat, "el que s’està produint és una adaptació tardana a estàndards europeus", assegura el president de l’AECC.
L’any passat, els 592 centres i parcs comercials que hi ha a Espanya van augmentar la facturació un 6% i un 2,4%, respectivament, en comparació amb l’any anterior, segons les dades de l’associació. En conjunt, van rebre la visita de 1.955 milions de clients i van arribar als 58.524 milions d’euros en vendes. En concret, els sectors que van liderar el creixement del nombre de vendes van ser la restauració (+10,8%), seguida de moda i complements (+6,9%) i l’equipament de la llar (+5,6%). La venda mitjana per visita també va augmentar un 3,5% respecte al 2024. Van generar l’any passat 890.000 llocs de treball, dels quals un 46% van ser llocs de treball directes.
Durant el 2025, a Espanya es van obrir més de 132.000 nous metres quadrats distribuïts en cinc nous projectes: Parque Comercial y de Ocio Los Olivos (a Cieza, Múrcia), Entrenasas (Dos Hermanas, Sevilla), Family Parc Tarragona (Tarragona), Ronda Roces Parque Comercial (Gijón, Astúries) i Victoria Park (Jaén). Respecte a la titularitat de les propietats, es van efectuar 32 operacions de compravenda per un volum total de 2.000 milions d’euros, "una xifra que no se superava des del 2018", va destacar Ceballos, que va citar, com a principals operacions, la del complex Bonaire (València), la de Parque Corredor i la d’Intu Xanadú (tots dos a Madrid), la de l’Espacio Mediterráneo (Múrcia) i la de Ballonti (Biscaia).
"No és un model incompatible amb el comerç de proximitat o amb les botigues enteses com de tota la vida", reflexiona el conseller delegat d’Eurofund, que va posar en marxa en el seu moment espais com Puerto Venecia, a Saragossa, o Parc Vallès, a Terrassa (Barcelona). "L’experiència ens ha demostrat que l’encaix és possible i que, de fet, un parc comercial acaba actuant com a catalitzador per al municipi on s’ubica, ja que actua com a atractiu per a clients de fora, que poden fer compres en altres comerços de la zona", afegeix Saralegui.
"Lluny de ser estàtics, els centres i parcs comercials s’han convertit en ecosistemes dinàmics, en adaptació permanent, on convergeixen noves formes de consum, comerç, experiències, serveis i models de gestió", afegeix, per la seva banda, el president de l’AECC. En l’èxit del model del parc comercial, que funciona molt millor que el dels centres comercials tancats, "influeixen factors com la incorporació d’una oferta variada de serveis, restaurants i zones de lleure; que siguin espais oberts i verds, o un enfocament més destacat en l’experiència de client que busca crear comunitat", assenyala.
A més dels nous projectes previstos per al pròxim trienni, actualment s’estan renovant 30 parcs o centres comercials a Espanya. En total, els espais en renovació sumen un 8,2% de la superfície bruta llogable de tot el sector.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents