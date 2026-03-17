L'escola d'hostaleria de Girona critica "l'intrusisme laboral" que hi ha entre cambrers i demana dignificar la professió
El director remarca la necessitat d'oferir estudis universitaris i oferir una carrera professional
El director de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Jordi Garcia, critica "l'intrusisme laboral" que hi ha entre els cambrers i el personal de sala. Garcia considera que molta gent ho considera com "una feina pont" i això penalitza la qualitat del servei. En una entrevista a l'ACN amb motiu del 60è aniversari de l'escola, el director ha apuntat que un dels reptes que té la professió és la dignificació. Per això apunta que caldria exigir formació per determinades feines de l'hostaleria, tal com passa en altres àmbits com ara l'educació en el lleure. Per altra banda, el director de l'escola gironina apunta que una opció per dignificar la professió podria ser crear un centre d'estudis universitaris similar al Basque Culinary Center.
El principal repte del sector turístic és dignificar la professió. Així ho apunten diversos experts, com ara la investigadora de la UdG, Sílvia Aulet. La doctora assenyalava en un reportatge de l'ACN fa unes setmanes que cal trobar una manera de fer la professió més atractiva i no només amb salaris més elevats, sinó buscant al·licients de diferents tipus. Ara, el director de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Jordi Garcia, apunta en la mateixa direcció.
Considera que més enllà del salari cal abordar "la conciliació o garantir una carrera professional". Per això remarca la importància de formar als treballadors per tal que aquests puguin veure una trajectòria de futur. Jordi Garcia creu que el personal de sala, sobretot, ha de lluitar contra tota aquella gent que veu la professió com una feina de temporada. "És molt fàcil pensar que si estàs estudiant pots fer unes hores portant cafès o servint menjar en qualsevol lloc, però cal una formació", explica el director.
A més, aposta per conscienciar a la gent que l'hostaleria és una feina més. "És tan digne obrir un compte corrent en una entitat bancària com servir un plat d'escudella en un restaurant", assenyala Garcia. En aquest sentit, considera un error que la societat vegi la feina de cambrer com mà d'obra barata perquè "per fer un bon cafè cal una feina al darrere", explica. I aquesta feina que hi ha al darrere és la que ofereixen a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. En aquest centre combinen la formació amb la pràctica per tal que els estudiants arribin al món laboral amb més experiència a l'hora de gestionar determinades situacions.
I per entrenar aquestes situacions, l'escola compta amb un restaurant, un bar i també una botiga. Són serveis oberts al públic i que permeten, per exemple, que si un dia fa fred a l'aula, cal buscar solucions perquè els clients no en passin. "Si algú es queixa perquè un plat és salat, aprens com gestionar el conflicte i sabràs com actuar el dia de demà", explica el director de l'escola.
Jordi Garcia insisteix que aquesta formació permet donar "un valor afegit" als estudiants que podran oferir un servei de qualitat quan entrin al món laboral. Ara bé, demana la complicitat de tothom a l'hora d'oferir "una carrera professional" per aquells qui hagin estudiat. Això vol dir que si un alumne veu que pot agafar responsabilitats, tenir un càrrec i anar progressant genera un interès per dedicar-se a la branca del personal de sala més enllà de veure-ho com una feina de temporada.
Carnets professionals
A més, critica que en aquest àmbit no s'exigeixi un mínim de formació com passa en altres sectors. "Si un casal d'estiu té un monitor amb 30 nens al càrrec caldrà que tingui una formació d'educador de lleure, però si aquest mateix monitor porta els nens de colònies allà hi haurà algú cuinant que amb un simple curset de manipulador d'aliments els pot preparar el menjar", explica el director. Considera que això no dona prou garanties i per això posa de manifest la importància de la formació en aquest àmbit. "No sé si la solució passa per tenir un carnet professional o un certificat, però cal acreditar-ho d'alguna manera", insisteix.
Per altra banda, creu que si bé la dignificació dels llocs de cuina ha arribat de la mà de programes de televisió com ara 'Masterchef', cal trobar una manera de despertar la vocació del personal de sala. De fet, considera que és molt important aconseguir aquest repte perquè si no, l'experiència culinària "no és completa". El director de l'escola assegura que quan mengem un restaurant hi ha una meitat del mèrit per la cuina "però l'altra meitat recau en el servei i en el personal de la sala". Per això és important mantenir la qualitat del servei i despertar la vocació de cambrers al territori en la mateixa mesura que està passant amb els cuiners.
Centre d'estudis universitaris
Per últim, el director considera que per tancar el cercle de la dignificació de la professió i l'oferta d'una carrera professional en un establiment podria anar bé tenir un centre d'estudis superiors. Si bé és cert que la Universitat de Girona compta amb un grau en Turisme, Jordi Garcia apunta en una línia diferent i dibuixa la possibilitat de crear un centre similar al que hi ha al País Basc, on ofereixen un grau en Gastronomia, diversos màsters i molts més títols.
