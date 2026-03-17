Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llistes ForbesAtemptat RosesPimecDedtinguts GironaHelicòpter EmpordàEscultura DevesaBar Via Verda
instagramlinkedin

Transgourmet i Grup Llobet amplien la xarxa Spar amb una nova botiga a Balsareny

L'obertura del supermercat suposa el retorn de l’ensenya a la comarca del Bages

La nova botiga de Transgourmet. / Transgourmet Ibèrica

Redacció

Girona

El municipi Balsareny suma un nou supermercat Spar, en el retorn de la marca al Bages. L’establiment, obert de la mà de Transgourmet Ibèrica i Grup Llobet, forma part del desplegament de l’ensenya a la Catalunya Central.

La botiga té una superfície de 390 metres quadrats i reserva un espai destacat als productes frescos. El supermercat disposa de seccions de fruita i verdura, carn, xarcuteria de quilòmetre zero i peix, totes en règim de lliure servei, segons informa Transgourmet en un comunicat.

El nou establiment afegeix, a més, alguns serveis complementaris. Entre aquests, hi ha una zona "bakery&coffee" amb brioixeria, cafè i sucs, i també casellers d’Amazon Locker per recollir comandes.

L’obertura s’emmarca en l’acord de distribució entre Transgourmet i Grup Llobet. Des del febrer, la companyia catalana ha incorporat la marca Spar per a l’alimentació envasada i els productes de gran consum, mentre manté la gestió directa de les seccions de frescos.

Notícies relacionades

Transgourmet Ibèrica compta amb set plataformes de distribució a l’Estat i una xarxa de supermercats sota diferents ensenyes. Grup Llobet, fundat el 1923, és una empresa catalana de distribució alimentària amb implantació a la Catalunya Central.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents