Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llistes ForbesAtemptat RosesPimecDedtinguts GironaHelicòpter EmpordàEscultura DevesaBar Via Verda
instagramlinkedin

Unió de Pagesos alerta d'un bloqueig de les exportacions de farratges per la guerra a l'Orient Mitjà

El sindicat demana mesures per protegir la pagesia davant les dificultats en el transport marítim

Bales de palla al Ripollès / Lourdes Casademont (ACN) / Nia Escolà (ACN)

ACN

Unió de Pagesos alerta que les exportacions de farratges deshidratats produïts a Catalunya estan bloquejades per les restriccions al transport marítim internacional en punts estratègics com l'estret d'Ormuz arran de la guerra a l'Orient Mitjà. En un comunicat, l'organització destaca que el farratge d'aquesta campanya ja estava venut i embarcat quan va esclatar el conflicte, i que hi ha carregaments que ja són al mar en destinació a ports dels Emirats Àrabs Units i d'altres països del Golf Pèrsic. Segons el sindicat, els productors viuen amb la incertesa de no saber quin serà el recorregut final d'aquests vaixells, si podran arribar a la seva destinació o si caldrà desviar-los, ni tampoc quan es podrà completar l'entrega de les mercaderies.

A banda, afegeix l'organització agrària, prop d'un 7% del volum anual de farratges d'exportació catalans segueix pendent d'embarcar rumb als països compradors. Si el conflicte s'allarga, aquesta producció es podria haver de quedar al mercat nacional o hauria de buscar rutes alternatives, fet que faria que s'hagués de vendre a un preu inferior al previst, alerta el sindicat.

Per tot plegat, Unió de Pagesos reclama a les administracions que habilitin eines per fer front a crisis derivades de la inestabilitat internacional i les pertorbacions dels mercats, en la línia de les mesures urgents que ja va reclamar divendres passat per compensar l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del gasoil agrícola i els fertilitzants.

Preocupació pel futur immediat

Més enllà de la situació actual, Unió de Pagesos centra la seva preocupació en la pròxima campanya. "Si el conflicte es prolonga i les rutes comercials segueixen tancades, el sector exportador podria quedar molt tocat, ja que l'exportació és una sortida essencial per al farratge local i permet equilibrar el mercat i mantenir la rendibilitat de moltes explotacions i plantes deshidratadores", assegura.

Notícies relacionades

I és que una interrupció prolongada dels fluxos comercials, afegeix l'organització, podria provocar una acumulació d'estoc i noves pressions a la baixa sobre el preu del producte. El sindicat recorda que, enguany, el sector venia d'un període de preus baixos i que l'exportació s'havia erigit en una de les vies per recuperar una part de la viabilitat econòmica perduda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents