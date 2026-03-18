L'ATA guanya cinc contenciosos a diversos ajuntaments gironins per actuacions contra els habitatges turístics
L'associació avisa que continuarà denunciant totes les accions que "ataquin" el sector
L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) ha guanyat cinc contenciosos que havia interposat a diversos ajuntament gironins per actuacions en contra dels habitatges d'ús turístic (HUT). En concret, detallen que a Begur el tribunal ha declarat la nul·litat de la modificació del POUM i ha deixat sense efecte el requeriment als pisos turístics de disposar de més places d'aparcament. A Tossa de Mar, TSJC estima part de la demanda presentada contra la modificació del Pla especial d'Habitatges d'ús turístic. "El tribunal va declarar nuls els articles que preveien canvis en el règim de comunicació prèvia i una nova zona de regulació", remarquen en un comunicat.
A Cadaqués, s'ha estimat parcialment la demanda de l'ATA contra la modificació d'una ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a l’exercici 2023. El tribunal va declara la nul·litat de la modificació de les tarifes específiques pels HUT.
El TSJC també ha resolt el contenciós contra la modificació tarifaria de les ordenances de Sant Pere Pescador i els ha donat la raó i a Llívia, "va anul·lar en un sentència l’increment que ha aplicat l’Ajuntament de la taxa d’escombraries als HUT".
D'altra banda, l'ATA també ha impugnat les ordenances de Girona i de Lloret de Mar i ha iniciat diferents procediments que segueixen als tribunals. En aquest sentit, s'ha impugnat l'acord del Ple de Lloret que va aprovar definitivament les ordenances fiscals. En concret la taxa per el servei de transport i recollida d’escombraries.
També s'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona pel qual s’aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a la regulació els habitatges us turístic en el terme municipal de Girona.
Amb tot, l'assocaició avisa que continuarà denunciant totes les accions que considerin "desmesurades" i que "ataquin" el sector.
