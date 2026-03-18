Competència proposa un recàrrec en el rebut de la llum durant un any per pagar el cost de l'apagada de l'abril
La CNMC estima que la reposició del sistema va costar entre 34,3 i 51,6 milions d'euros
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposa un recàrrec en el rebut de la llum durant un màxim d'un any per pagar el cost de l'apagada de l'abril de l'any passat. Així ho indica en un document obert a audiència pública, on detalla una proposta de resolució per tal que Red Eléctrica liquidi els costos de l'episodi. Competència estima que la reposició del sistema va costar entre 34,3 i 51,6 milions d'euros i proposa traslladar-ho en proporció al consum a comercialitzadores i consumidors, cosa que suposaria entre uns 0,14 i 0,21 euros/MWh. La CNMC menciona "l'excepcionalitat" de l'apagada, i per això creu que els costos es podrien finançar a través de "vies alternatives". El tràmit està obert fins al 15 d'abril.
