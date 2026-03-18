Frit Ravich registra un nou rècord de facturació amb 359 milions d'euros i es prepara per començar a construir la nova nau
L’empresa gironina assenyala que durant el 2025 va destinar 8 milions d’euros a inversions
L'empresa gironina Frit Ravich ha tancat el 2025 amb una facturació de 359 milions d’euros, un 8% més que l’any anterior i la xifra més alta de la seva història, segons ha informat aquest dimarts la companyia. El grup de Maçanet de la Selva també ha iniciat en els darrers mesos els passos previs per aixecar un nou centre productiu i logístic al municipi, amb una superfície prevista de 38.000 metres quadrats, i ja ha posat en marxa el projecte executiu per definir i planificar les bases del nou complex.
El projecte de la nova nau a Maçanet s’emmarca en els plans de creixement que la companyia ja havia avançat. La nova planta s’ha de situar al costat de les instal·lacions actuals, en uns terrenys que ja són propietat de Frit Ravich on hi havia la seva antiga planta de fabricació. Fins ara, però, l’empresa no concretat ni la inversió prevista ni el calendari de les obres. La demolició de l'edifici s'ha dut a terme durant el 2025 per deixar a punt l’espai on s’ha d’aixecar la nova nau.
"La nova planta productiva és un pas essencial per al futur de Frit Ravich. No és només una infraestructura; és la manera d’assegurar que puguem créixer com volem i respondre al mercat amb la qualitat i l’agilitat que ens exigim", afirma Judith Viader, CEO de Frit Ravich.
L'objectiu de facturar 600 milions
Pel que fa al negoci, Frit Ravich atribueix el creixement del 2025 tant a l’evolució de les seves marques pròpies com a l’ampliació del catàleg de marques que distribueix. Entre les primeres, Top Corn va créixer un 24,9% i va elevar la seva quota de mercat fins al 46,5%, davant del 43% de l’exercici anterior. També Cocteleo, dins del segment de còctels de fruits secs, va augmentar en valor i va ser l’única marca fabricant que va créixer en volum, segons la companyia.
La part del negoci vinculada a la distribució també va continuar a l’alça durant l’últim exercici, d’acord amb la informació facilitada per l’empresa, en un any en què Frit Ravich apunta a l’entrada en noves categories i a l’ampliació de referències com alguns dels factors que han contribuït a l’augment de les vendes. Frit Ravich està immersa en un pla estratègic amb el qual espera incrementar considerablement els seus ingressos en cinc anys, arribant als 600 milions d'euros el 2030.
En paral·lel, l’empresa assenyala que durant el 2025 va destinar 8 milions d’euros a inversions, un 14% més que en l’exercici anterior. La major part d’aquests recursos es van dirigir a ampliar capacitat productiva, especialment en patates i snacks, i a incorporar noves solucions tecnològiques per millorar la gestió dels processos.
Frit Ravich va tancar el 2025 amb prop de 1.300 treballadors entre la seu central, les 38 delegacions comercials i la filial de França. Segons la companyia, el 38% de les vacants internes es van cobrir mitjançant promoció interna. L'empresa atén més de 50.000 punts de venda setmanalment i gestiona 3.700 comandes cada dia.
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Només un de cada quatre nous metges col·legiats a Girona ha nascut a Catalunya
- Girona reubica esdeveniments que s'han fet habitualment al parc de la Devesa
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà