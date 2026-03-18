Girona Accelera posa a debat el futur econòmic i territorial de la província
La primera edició se celebrarà el proper 12 de febrer a l’Hotel Carlemany nEntre els participants hi haurà les conselleres Sílvia Paneque i Núria Montserrat, Josep Sánchez Llibre o Francesc Fajula
L’Hotel Carlemany de Girona acollirà, el pròxim 27 de març, la primera edició de la Jornada Girona Accelera 2026, una trobada reunirà representants del món institucional i empresarial amb l’objectiu d’analitzar els grans vectors de transformació que marcaran el futur de Girona i les seves comarques, en un context de canvi econòmic, transició energètica i necessitat de reforçar la competitivitat del territori a partir de la col·laboració publicoprivada.
Reptes clau del territori
Les portes s’obriran a les 8.45 h i, a les 9.30 h, tindrà lloc l’obertura oficial a càrrec d’Àlex Sáez, CEO d’AS Legal & Corporate Affairs. Tot seguit, intervindrà Gemma Geis, vicealcaldessa i primera tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i vicepresidenta segona de la Diputació de Girona. Seguidament, intervindrà Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional, abans de la intervenció institucional de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La primera taula rodona, «Energia verda i infraestructures», abordarà els reptes de la transició energètica i la gestió dels recursos, amb la participació d’Anna Camp, directora de l’Institut Català d’Energia; Emma Gabaldá, project manager de RIC Energy; David García, director de desenvolupament de Verdalia Bioenergy; i Xavier Amores, director del Catalan Water Partnership i president del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua de Catalunya. El debat serà moderat per Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona.
A les 10.50 h tindrà lloc un coffee break, concebut com un espai de networking i d’intercanvi d’idees entre els assistents.
La jornada es reprendrà a les 11.30 h amb la taula «Innovació i sostenibilitat», centrada en el paper de la innovació com a motor de competitivitat i progrés. Hi participaran Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya; David Garriga, CEO i soci fundador del Grup SIRT; Xavier Oleart, director executiu d’Akira Healthcare; i Francesc Fajula, CEO de Mobile World Capital Barcelona. La moderació anirà a càrrec de Maria Mora, directora d’Innovació de Foment del Treball Nacional.
A les 12.20 h tindrà lloc la tercera taula, «Turisme i territori», que analitzarà l’impacte del turisme en el desenvolupament econòmic i la cohesió territorial. Hi participaran Arantxa Calvera, directora de l’Agència Catalana de Turisme; David Plana, CEO de Camiral; Miquel Gotanegra, vicepresident executiu de la FOEG i president de l’Associació de Càmpings de Girona; i Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels. El debat serà moderat per Eduard Ayach, vicepresident de la FOEG.
La cloenda institucional anirà a càrrec de Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Col·laboració público-privada
Girona Accelera és una iniciativa promoguda per AS Legal & Corporate Affairs, Foment del Treball Nacional i la FOEG, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Catalan Water Partnership, el Mobile World Capital Barcelona, l’Institut Català d’Energia i l’Agència Catalana de Turisme.
L’esdeveniment compta amb el patrocini de SIRT, Verdalia Bioenergy, el Diari de Girona i La Secreta.
