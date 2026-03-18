L’empresa gironina Globalimar Europa rep un reconeixement per la seva trajectòria en pesca sostenible

El guardó es va lliurar a Gijón en el marc de la quarta edició dels premis impulsats per Marine Stewardship Council

Entrega del premi a Globalimar Europa. / Globalimar Europa

Redacció

Girona

Globalimar Europa ha rebut un reconeixement de l’organització internacional Marine Stewardship Council (MSC) per la seva trajectòria i la seva participació en el programa MSC. El guardó es va lliurar divendres passat a l’Auditori de l’Autoritat Portuària de Gijón, dins la quarta edició dels premis “Mares Para Siempre”.

MSC és una entitat internacional sense ànim de lucre centrada en la certificació de pesqueries de captura salvatge i en la promoció d’un segell de sostenibilitat per a productes del mar. En aquest marc, ha distingit Globalimar Europa per la continuïtat de la seva relació amb el programa i per la seva presència en l’àmbit dels productes pesquers certificats.

El dia abans del lliurament, representants de l’empresa van participar en la dotzena trobada “Junts Millor”, celebrada a la Sala de Pintures de la Universitat Laboral de Gijón. La jornada va reunir actors del sector per abordar qüestions vinculades a la pesca sostenible.

Globalimar Europa té seu a Llagostera, així com presència a Pontevedra i Miami, a través de Globalimar USA. L’empresa importa la major part dels seus productes del sud-est asiàtic i del nord d’Europa, i en menor mesura del continent americà. Després els transforma a la planta d’Argelaguer, a la Garrotxa, des d’on els comercialitza i els exporta.

La companyia està especialitzada en crustacis, peixos, surimi, cefalòpodes i bivalves, que ven sota la marca Aligator. Segons la informació facilitada per l’empresa, el mercat espanyol concentra el 80% de les seves vendes.

