Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
Aquest indicador aglutina dades laborals, d'educació, immigració i renda
Matadepera torna a ser un any més el municipi de més de 1.000 habitants amb un índex socioeconòmic territorial (IST) més alt de Catalunya. La població vallesana lidera el rànquing des de fa una dècada, quan Idescat va començar a elaborar l'indicador, que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. La mitjana catalana és de 100, i Matadepera té un índex de 129,9. Tiana (124,7) i Sant Just Desvern (123,9) completen el podi. A l'altra banda de la balança, Salt (59,8) se situa a la cua de l'indicador al país, com cada any des de l'inici de la sèrie històrica. Sant Pere Pescador (62,9) i Seròs (65,4) segueixen la població gironina. La meitat dels municipis amb un IST més baix són a les comarques de Ponent.
