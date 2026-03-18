Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona

Aquest indicador aglutina dades laborals, d'educació, immigració i renda

Aquest municipi gironí torna a liderar, per la cua, l'índex socioeconòmic de Catalunya.

Aquest municipi gironí torna a liderar, per la cua, l'índex socioeconòmic de Catalunya. / ACN

ACN

ACN

Girona

Matadepera torna a ser un any més el municipi de més de 1.000 habitants amb un índex socioeconòmic territorial (IST) més alt de Catalunya. La població vallesana lidera el rànquing des de fa una dècada, quan Idescat va començar a elaborar l'indicador, que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. La mitjana catalana és de 100, i Matadepera té un índex de 129,9. Tiana (124,7) i Sant Just Desvern (123,9) completen el podi. A l'altra banda de la balança, Salt (59,8) se situa a la cua de l'indicador al país, com cada any des de l'inici de la sèrie històrica. Sant Pere Pescador (62,9) i Seròs (65,4) segueixen la població gironina. La meitat dels municipis amb un IST més baix són a les comarques de Ponent.

Descripción del Índex Socioeconòmic Territorial 2023 per municipi.

