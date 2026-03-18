Paneque referma el compromís del Govern d'invertir 50 milions a millorar les carreteres del Baix Ter en els pròxims anys
Aquest 2026 es licitaran les obres per eixamplar els trams entre Colomers i Verges, i entre Parlavà i Serra de Daró
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha refermat el compromís del Govern per millorar la xarxa de carreteres del Baix Ter "amb un programa d'actuacions per valor de més de 50 milions d'euros en els pròxims anys". La consellera ha respost així les crítiques de la plataforma ciutadana 'Prou Excuses', denunciant que al projecte de pressupostos per a aquest 2026 -que Govern i ERC han acordat retirar- només hi apareixia la millora del tram entre Colomers i Verges i l'adequació dels vorals de la C-31 entre Ullà i Torroella. Paneque ha subratllat que aquest any es licitaran les obres de la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges, i que també sortiran a concurs els treballs per eixamplar la GI-643 entre Parlavà i Serra de Daró.
La plataforma ciutadana 'Prou Excuses' va criticar que "no és acceptable" que el Govern anunciés el paquet de millores a les carreteres del Baix Ter, i que després això no es traduís al projecte de pressupostos (que aquest dimecres Govern i ERC han acordat ajornar per donar-se més marge a negociar-los). La plataforma subratllava que, dels 50 milions d'euros que es van anunciar al gener, els comptes tan sols en recollien 16,5 per millorar el tram entre Colomers i Verges, i adequar els vorals de la C-31 entre Torroella i Ullà.
'Prou Excuses' criticava que, a part d'aquestes, "no hi ha cap altra actuació prevista a la xarxa de carreteres del Baix Ter fins al 2029". I com a resposta, la plataforma ja anunciava que engegava un seguit de mobilitzacions.
La consellera de Territori, però, ha refermat aquest dimecres "el compromís del Govern per millorar la xarxa viària del Baix Ter, amb un programa d'actuacions per valor de més de 50 milions en els pròxims anys". I de fet, Sílvia Paneque ha reiterat que, com ja es va fer saber als alcaldes i alcaldesses aquest gener passat, durant el 2026 el Govern licitarà les obres per millorar el traçat i eixamplar els trams de la GI-633 i GI-634 entre Colomers i Verges, i de la GI-643 entre Parlavà i Serrà de Daró.
Paneque també ha subratllat que "a mesura que la resta de projectes els tinguem a punt, n'impulsarem les obres, en les diferents partides pressupostàries que s'hi puguin inserir i amb l'objectiu de complir els compromisos previstos". En total, les diferents actuacions previstes a la xarxa viària del Baix Ter abasten les carreteres GI-631, GI-633, GI-634, C-31, GI-641, GI-642, GI-643 i C-252. La consellera ha subratllat que les obres permetran "millorar les condicions per a la conducció i la seguretat viària" en aquestes carreteres, "que estructuren les comunicacions" entre els municipis.
A més de les dues que es licitaran aquest any, el paquet de millores previst pel Govern inclou eixamplar la GI-642 entre la Pera i Parlavà, la C-31 entre Ullà i Verges, i millorar la seguretat i el ferm de la C-252 a Ultramort, la GI-643 entre Serra de Daró i Gualta i la GI-641 a l'accés les Dunes.
D'altra banda, el Departament també s'ha compromès a impulsar els projectes per millorar la C-31 entre Verges i la Tallada d'Empordà, i la GI-632 entre la rotonda coneguda com 'l'empalme' i Bellcaire d’Empordà. A més, està treballant en els estudis d'un nou vial de connexió de la C-31 i la GI-641 entre els nuclis de Torroella de Montgrí i l'Estartit.
