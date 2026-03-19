Empresaris de la fusta avaluen a Banyoles els treballs finals dels futurs professionals del sector

Els empresaris de la fusta reconeixen el talent jove dels estudiants de Fusteria de Banyoles. / Associació d'Empresaris de la Fusta Girona

Redacció

Banyoles

L’Associació d’Empresaris de la Fusta de les Comarques Gironines ha participat en l’avaluació dels projectes finals dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Fusteria, Disseny i Moblament de Banyoles, en una jornada emmarcada en la diada de Sant Josep, patró dels fusters.

Els estudiants han treballat durant el primer trimestre en el disseny i la construcció d’un prototip de boteller de fusta. El projecte incloïa esbossos des de diferents angles, una maqueta feta amb fusta de pi i una proposta funcional pensada tant per recolzar-se sobre una superfície horitzontal com per fixar-se en una paret.

Durant la presentació, els alumnes van explicar el procés de creació de cada peça, les eines utilitzades, els materials escollits i els criteris de disseny aplicats. El jurat, format amb participació de representants del sector, va valorar tant els aspectes tècnics com la funcionalitat i la resolució formal de cada proposta.

Després de la deliberació, el primer premi va ser per a Jordi Vilà, el segon per a Eduard Guixeras i el tercer per a Marc García. Els guardons es van lliurar al final de la jornada i consistien en una samarreta oficial del Girona FC i dues entrades per a un partit.

L’activitat també ha servit per posar en contacte el centre educatiu amb empreses del sector de la fusta a les comarques gironines. Segons l’associació, moltes empreses tenen dificultats per incorporar professionals qualificats, una situació que atribueixen a la manca de relleu generacional en l’ofici.

En aquest context, l’entitat manté la col·laboració amb centres formatius i defensa l’ampliació de l’oferta educativa vinculada a la fusteria. L’objectiu, assenyala, és apropar l’ofici als joves i donar resposta a la demanda de personal especialitzat.

