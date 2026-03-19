Girona destina 570.804 euros de la taxa turística en accions de promoció durant els últims quatre anys
Entre les principals actuacions, hi ha campanyes de dinamització i publicitat
L'Ajuntament de Girona ha destinat 570.804 euros en els últims quatre anys en accions de promoció turística a la ciutat. Es tracta del 75% de l'import recaptat en concepte de taxa turística, el topall que fixa la normativa en aquelles poblacions que no superin el llindar dels 300.000 euros anuals. En total, han ingressat per aquest concepte 761.000 euros en els darrers quatre exercicis, als quals s'han de sumar 118.414 euros del 2025 que encara estan pendents de justificar. Entre les principals actuacions, hi ha diverses campanyes de dinamització (85.000 euros), publicitat d'esdeveniments estratègics (60.000 euros) o accions en turisme de negocis (17.000 euros).
Entres les principals accions a les quals s'han destinat, hi ha diferents campanyes de dinamització turística i comercial els estius i Nadals per un valor total que s'enfila fins als 85.000 euros.
També s'han fet diferents iniciatives publicitàries d'esdeveniments estratègics a mitjans de comunicació (60.000 euros); visites guiades a sponsors de Temps de Flors i altres esdeveniments (12.000 euros); material de difusió i comunicació de Temps de Flors (15.000 euros), concerts de la 70a edició del Temps de Flors (15.000 euros), material de difusió turística (15.000 euros) o accions destinades al turisme de negocis (17.000 euros).
Millores i estudis
D'altra banda, s'ha invertit 14.500 euros en el projecte de millora de la il·luminació dels jardins de fora muralla, 10.000 més en la Nit del Comerç i l'Hostaleria o 7.000 en estudi d'impacte mediambiental de les hortes de Santa Eugènia, entre d'altres.
Girona va recaptar entre l'hivern del 2020-2021 i l'estiu de 2021 un total de 66.476,98 euros i entre el darrer trimestre del 21 i l'estiu del 2022 es van enfilar fins als 213.914,62 euros. Entre l'últim trimestre del 22 i l'estiu del 2023 se'n van ingressar 216.052 i entre finals del 2023 i l'estiu del 2024, es van recaptar 264.557 euros. D'altra banda, durant el quart trimestre de 2024 i el primer de 2025 es van recaptar 118.414 euros, que estan pendents de justificar.
