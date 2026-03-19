Una jornada a Palamós reuneix empreses del Baix Empordà per debatre l’impacte de la IA
Genís Roca defensa una incorporació progressiva de la IA i diverses empreses expliquen com ja l’apliquen en processos quotidians
Més de 70 persones han participat a Palamós en una jornada sobre intel·ligència artificial aplicada a l’empresa, organitzada per la Cambra de Comerç de Palamós i l’Ajuntament. La sessió volia acostar aquesta tecnologia al teixit empresarial del Baix Empordà i mostrar-ne usos concrets en negocis de la comarca.
L’acte va arrencar amb la intervenció d’Antoni Bachiller, regidor de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Mercats de Palamós, que va remarcar la necessitat de cooperació entre administracions i empreses davant els canvis tecnològics.
La jornada, moderada pel periodista Miquel Cuaranta, va tenir com a ponent principal el divulgador Genís Roca. Durant la seva intervenció, va defensar una adopció gradual d’aquestes eines i va afirmar que “la Intel·ligència Artificial ha vingut per quedar-se i estarem molts anys millorant-la, trobant noves aplicacions i funcionalitats. És important que hi anem entrant progressivament.”
Roca va assenyalar que la IA pot facilitar tasques quotidianes i processos empresarials, des de l’anàlisi de dades fins a la presa de decisions. En aquest sentit, va animar els empresaris a provar noves solucions i a centrar-se en aplicacions concretes que tinguin una utilitat directa.
Una de les parts centrals de la sessió va ser la taula rodona amb empreses i professionals que ja han començat a incorporar eines d’intel·ligència artificial. Hi van participar Simon Casanovas, director i gerent d’Empordàlia; Joan Lluís, copropietari i gestor de l’Hotel Aiguaclara; Anna Sánchez, sòcia i gerent de Galan Tèxtil, i Emilio Navarro, especialista en solucions d’intel·ligència artificial de Lynkoo.
Els participants van explicar alguns dels primers usos que han introduït a les seves empreses, com ara la transcripció de trucades, l’avaluació de riscos de projectes, la gestió de correus electrònics i comandes, la resposta a ressenyes, la selecció d’olis i altres processos productius. També van exposar quines necessitats esperen poder resoldre en el futur amb noves eines basades en IA.
El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, va posar l’accent en els dubtes que encara genera aquesta tecnologia entre part del teixit empresarial, però va defensar la utilitat de jornades com aquesta per compartir experiències i resoldre preguntes. En la cloenda, va resumir el posicionament de l’entitat amb aquesta afirmació: “Acompanyem empreses i autònoms en els processos de transformació digital”.
