Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga docentsXalet FrancoGemma GeisGLPCarla BagudàBase Sant ClimentFugitius detinguts
instagramlinkedin

Noel presenta nous productes sense conservants coincidint amb la fira Alimentaria

La companyia garrotxina aprofita el saló per reforçar l’aposta per una oferta més adaptada als nous hàbits de consum

Algunes de les novetats de Noel. / Noel

Girona

Noel aprofitarà la seva presència a la fira Alimentaria-Hostelco 2026 la setmana que ve per presentar novetats en el catàleg, entre les quals destaca l’eliminació de conservants en una part de la seva oferta de llescats. Segons ha informat l’empresa garrotxina, el moviment s’emmarca en l’aposta pels productes amb etiquetes més netes i per respondre a una demanda creixent d’aliments que el consumidor percep com més autèntics i de més qualitat.

La companyia vincula aquesta novetat amb la celebració del 50è aniversari d’Alimentaria, una fira en què assegura que ha estat present de manera ininterrompuda des de la primera edició, l’any 1976. En aquesta edició, Noel centrarà part de la seva proposta en l’ampliació del catàleg i en l’adaptació als nous hàbits de consum, amb formats pensats per facilitar-ne la preparació o el consum directe.

A banda dels productes sense conservants, l’empresa també presentarà novetats dins del segment dels plats preparats i de les propostes orientades a un consum ràpid. L'empresa remarca que es tracta de productes pensats per encaixar amb ritmes de vida més accelerats, tant per cuinar amb poca elaboració prèvia com per escalfar i consumir. També hi incorpora nous formats "d’snacking".

Més enllà del negoci carni, Noel també aprofitarà el saló per exhibir la seva diversificació cap a altres categories alimentàries. Segons la companyia, aquesta estratègia busca reforçar el creixement en segments d'alt valor afegit i consolidar la seva expansió en nous mercats i línies de producte.

Notícies relacionades i més

La firma, amb seu a Sant Joan les Fonts, actualment disposa de 15 centres productius, prop de 3.000 treballadors i activitat comercial a 66 països. També subratlla que més de la meitat de la facturació ja prové dels mercats internacionals, en el marc d’una evolució que l’ha portada de centrar-se en l’activitat càrnia a definir-se com un grup d’alimentació global.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
