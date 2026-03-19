Donació familiar
La notària alacantina María Cristina Clemente desmunta el "truc" per evitar l’impost de successions: "No menjar per haver menjat"
L’experta explica per què posar la casa a nom dels fills abans de morir no elimina els impostos
C. Suena
En els últims anys s’han popularitzat a les xarxes socials tota mena de consells legals per pagar menys impostos en heretar un habitatge. Un dels més repetits és posar la casa a nom dels fills abans de la mort dels pares per evitar l’impost de successions.
Tanmateix, aquesta estratègia no és tan senzilla com sembla. La notària alacantina María Cristina Clemente Buendía ha explicat a les xarxes per què aquest suposat "truc" pot generar altres impostos que moltes persones desconeixen.
"Quan pensava que res del món jurídic de les xarxes em podria sorprendre, ha arribat la nova estratègia per no pagar l’impost de successions", assenyala.
El suposat truc per evitar l’impost de successions
La idea que circula a internet és senzilla: transferir l’habitatge als fills en vida perquè, quan morin els pares, l’immoble ja estigui al seu nom i no hagin de pagar l’impost de successions. Però segons explica la notària, aquesta operació no elimina els impostos, sinó que canvia el tipus de tributació.
"És clar que els fills no pagaran l’impost de successions quan moris perquè ja han pagat el de donacions i la plusvàlua municipal quan els béns es van posar al seu nom en vida dels pares", explica.
És a dir, en lloc de pagar l’impost de successions, es paga l’impost de donacions, a més d’altres possibles costos fiscals.
El tercer impost que molts no tenen en compte
A més de les donacions i la plusvàlua municipal, pot aparèixer un altre impost que en les herències no existeix. La notària recorda que el donant també pot haver de pagar IRPF si es produeix un guany patrimonial.
"I no oblidem el tercer impost que no existeix mai en una herència, però sí que pot existir en una donació: l'IRPF per al donant", adverteix. Aquest impost pot aparèixer quan el valor de l’immoble ha augmentat des que els pares el van comprar.
Posar la casa a nom dels fills és una donació
Un altre punt important és que aquesta operació té un nom jurídic clar. Segons explica Clemente Buendía, transferir l’habitatge als fills, fins i tot mantenint els pares l’usdefruit, es considera legalment una donació.
"Posar la casa a nom dels teus fills sigui en plena propietat o només en la propietat reservant-te tu l’usdefruit es diu donació", assenyala. Per tant, l’operació està subjecta a les regles legals i fiscals pròpies d’aquest tipus de transmissió.
La clau legal que molts desconeixen
La notària també recorda una qüestió fonamental que sovint es passa per alt en aquests consells virals. Perquè una donació d’un immoble sigui vàlida, ha de formalitzar-se mitjançant escriptura pública.
"Saps quina és aquesta primícia? Que no hi ha donació sense escriptura pública. Article 633 del Codi Civil", explica. Això significa que no n’hi ha prou amb un acord verbal o un document privat.
I sense escriptura, tampoc hi ha operació sense impostos
L’escriptura pública implica també una altra conseqüència directa: la liquidació dels impostos corresponents. "No hi ha escriptura sense impost", conclou la notària.
Per això, abans de prendre decisions sobre la transmissió d’un habitatge familiar, els experts recomanen analitzar cada cas concret, ja que les implicacions fiscals poden variar segons la comunitat autònoma, el valor de l’immoble o la situació familiar.
En definitiva, el que a les xarxes socials es presenta com un "truc" per evitar impostos pot acabar generant altres costos fiscals que molts no havien previst.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge