On repostar GLP més barat a Girona: aquestes són les benzineres on el litre costa menys d’un euro
Els cotxes que compten amb aquest sistema incorporen el dipòsit de gasolina tradicional i un altre per al gas liquat o autogàs
O. Casado
El preu del combustible continua imparable per la guerra a l’Orient Mitjà. El conflicte bèl·lic a l’Iran ha fet que la gasolina s’hagi encarit una mitjana de 28 cèntims per litre a les comarques gironines, mentre el dièsel costa gairebé 43 cèntims més.
Enmig d’aquesta voràgine de preus, molts conductors es pregunten si hi ha alternatives fiables més enllà dels vehicles elèctrics o híbrids. I la resposta és sí: el Gas Liquat del Petroli (GLP) o Autogàs. Es tracta d’una barreja de gasos, principalment propà i butà, que s’obté durant el refinatge del petroli o en l’extracció de gas natural, i que s’emmagatzema en estat líquid quan se sotmet a baixes temperatures i baixes pressions per facilitar-ne el transport i l’ús.
Des del punt de vista del conductor, el GLP es presenta com una opció intermèdia entre els combustibles convencionals i el cotxe elèctric. El seu principal atractiu és el preu, ja que acostuma a ser sensiblement més barat que la gasolina o el dièsel, cosa que permet reduir el cost per quilòmetre recorregut. Actualment, el GLP amb prou feines ha pujat 2,8 cèntims i es manté per sota de l’euro algunes estacions de servei de la província de Girona.
Els motors adaptats a GLP funcionen de manera similar als de gasolina, però incorporen un sistema addicional d’injecció de gas i un dipòsit específic. Això fa que tinguin una autonomia més gran, ja que poden utilitzar tots dos dipòsits. S’anomenen bi-fuel els que fan servir GLP i gasolina, i dual-fuel els que utilitzen GLP i dièsel.
Una de les limitacions que presenta el GLP és que la xarxa d’estacions de servei que en subministren és més limitada que la del combustible tradicional. Pel que fa a les estacions de GLP, a Geoportal s’hi inclouen un total de 26 gasolineres que l’ofereixen repartides per tota la província
La pàgina web Geoportal, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ofereix informació sobre les estacions de servei que disposen de GLP i sobre el preu. El web ofereix les dades que remeten les mateixes gasolineres i detalla que “la informació publicada en aquest lloc web té únicament caràcter informatiu i no constitueix una comunicació d’actes administratius ni comunicats oficials. Aquesta informació s’actualitza cada cinc minuts de manera automàtica amb les dades enviades pels subjectes obligats”. Igualment, cal tenir en compte l’actualització de les dades, ja que algunes ofereixen preus de fa dies i, per tant, podrien haver canviat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Tres detinguts per intent d'homicidi per tancar un home dins d'un pis i calar-hi foc a Girona
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva